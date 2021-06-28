ЦИК предупреждает: что нужно сделать гражданам Молдовы до 10 июля

У граждан Молдовы осталось несколько дней, для того чтобы проверить правильность составления списков избирателей для досрочных парламентских выборов.

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Молдавский Центризбирком рекомендует избирателям проверить правильность составления электоральных списков для досрочных парламентских выборов, которые состоятся 11 июля.

"До 10 июля избиратели могут проверить правильность составления электоральных списков как в помещениях избирательных участков, так и в режиме онлайн на официальном сайте комиссии www.cec.md или на странице www.liste.cec.md", – сказано в сообщении ЦИК.

На основании подтверждающих документов избиратель может запросить включить или исключить из электорального списка, а также сообщить об исправлении ошибок, допущенных при вводе данных о себе или других избирателях.

Пошаговая инструкция: как проверить корректность данных, не выходя из дома

Для онлайн-проверки данных, внесенных в списки избирателей, человек может выбрать следующие способы:

на официальной web-странице ЦИК www.cec.md выбрать опцию Verifică-te în Registrul de Stat al Alegatorilor (указав IDNP и пройдя проверку, является ли пользователь человеком или компьютером, избиратель может узнать, к какому электоральному участку он прикреплен и какой у него порядковый номер в списке избирателей);

выбрать опцию (указав IDNP и пройдя проверку, является ли пользователь человеком или компьютером, избиратель может узнать, к какому электоральному участку он прикреплен и какой у него порядковый номер в списке избирателей); на странице verifica.cec.md выбрать опцию Află unde să votezi , населенный пункт и адрес места жительства / прописки;

выбрать опцию , населенный пункт и адрес места жительства / прописки; на странице liste.cec.md , выбрав населенный пункт и избирательный участок, можно скачать PDF-файл электорального списка с данными об имени, фамилии и годе рождения избирателей;

, выбрав населенный пункт и избирательный участок, можно скачать PDF-файл электорального списка с данными об имени, фамилии и годе рождения избирателей; на официальной web-странице ЦИК в рубрике Harta secțiilor de votare необходимо нажать на геокарте избирательных участков на ту или иную секцию для голосования, чтобы увидеть контактную информацию и ссылку на PDF-файл со списком избирателей на этом участке.

"Напоминаем, что избиратель может быть зарегистрирован только в одном электоральном списке и на одном участке для голосования", – уточнили в ЦИК.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года. Центральная избирательная комиссия назвала общее число граждан республики, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей на 1 июня 2021 года, – 3 282 288 человек.

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