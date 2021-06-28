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Школа. Архивное фото

Общеобразовательные учреждения Кишинева ждут изменения: что заявил примар

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210628/35283742/obscheobrazovatelnye-izmeneniya-primar-kishinev.html

Столичный градоначальник прокомментировал состояние детсадов и школ в Кишиневе, а также рассказал об открытии новых дошкольных учреждений в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Во всех 115 общеобразовательных учреждениях Кишинева начался ремонт. Об этом в понедельник сообщил примар столицы Ион Чебан.

Он обратил внимание на то, что на эти цели примэрия выделила 130 миллионов леев, что на 30 миллионов больше, чем в прошлом году. Капремонт запланирован в 88 дошкольных учреждениях. В 19 из них работы уже завершены.

"Я знаю, что детские сады переполнены, и некоторые родители пытаются поставить своего ребенка в очередь сразу после его рождения, просто чтобы быть уверенными, что, когда подойдет время, место в учебном заведении им будет обеспечено. Поэтому мы настояли на открытии в сентябре новых детских садов: двух на Буюканах и одного на Рышкановке. При этом будут расширены шесть школ", – подчеркнул Чебан.

Также, по его словам, будет открыто 26 новых групп в 14 дошкольных учреждениях.

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Теги:
Кишинев, примар, ремонт, детсады, школы

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