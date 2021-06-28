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Прохожие на одной из улиц в Москве во время ливня

Дойдет ли суперливень из Москвы до Молдовы: о чем заявляют синоптики

© Sputnik / Evgeny Odinokov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210628/35286165/doydet-superliven-moscow-moldova-preduprejdenie-sinoptiki.html

На Москву в понедельник обрушился ливень и шквалистый ветер, затронет ли непогода Молдову – читайте в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Суперливень, который обрушился на Москву в понедельник, не дойдет до Молдовы. Об этом в комментарии Sputnik Молдова заявил руководитель Центра метеопрогнозов Государственной гидрометеорологической службы республики Геннадий Рошка.

"Нет, не дойдет. Мы ожидаем осадки в период с 1 по 4 июля, но прогнозируются внутримассовые процессы, то есть дожди будут формироваться локально. Но то, что было в Москве, к нам не идет", – сказал Рошка.

Характеризуя первый летний месяц, специалист отметил, что в целом в июне осадки были в пределах нормы, местами с превышением этого значения.

Автомобиль на одной из улиц в Москве во время дождя.
© Sputnik / Valeriy Melnikov
Суперливень в Москве – подтопления и поваленные деревья
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"Для июня норма составляет около 60-90 миллилитров. А у нас было от одной нормы до двух", – уточнил собеседник.

По его словам, что касается температуры, то в первые дни июня она была намного ниже, чем обычно.

"В первую декаду месяца температура была близка к норме, а во вторую – чуть выше, на 1-2 градуса. Заключительная декада получится выше нормы, потому что последние дни были даже на 5-6 градусов выше нормы. Средняя температура для июня должна быть 18-21 градус по Цельсию", – уточнил собеседник.

На понедельник молдавские синоптики прогнозировали до +28, на 29 июня ожидается до +30, а в период с 30 июня по 2 июля – до +34. "Вероятно, будем объявлять и "желтый код" в связи с жарой", – отметил Рошка.

В понедельник на российскую столицу обрушился ливень. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе с ливнем и шквалистом ветром со скоростью до 22 метров в секунду с 09.00 и до конца дня. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее заявлял РИА Новости, что в Москве ожидается суперливень, который принесет до 70% месячной нормы осадков, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик, возможны локальные подтопления и шквалистый ветер.

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Теги:
Москва, Молдова, прогноз, синоптики, ливень, погода

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