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Александр Русу

Как мальчик Саша из Молдовы в российском конкурсе победил

© Photo : предоставила Каролина Русу
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210628/35286298/malchik-sasha-moldova-rossiyskiy-konkurs.html

"Расскажи миру о своей Родине" – абсолютно неполитизированный и некоммерческий конкурс, позволяющий детям из разных стран делиться друг с другом самыми интересными фактами о родных краях.

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Этот конкурс четыре года назад придумала Екатерина Аверкиева, президент Инновационного центра развития и воспитания детей и молодежи.

"Изначально конкурс "Расскажи миру о своей Родине" был всероссийским, но спустя некоторое время дорос до международного статуса, – говорит Екатерина Аверкиева в интервью Sputnik Молдова. – Мне хотелось обратить внимание детей на то хорошее, что их окружает в родных городах и селах.

Александр Русу
© Photo : предоставила Каролина Русу
Александр Русу

Мы ведь нередко привыкли считать, что где-то, условно говоря, клубника слаще и хорошо там, где нас нет. Я же хотела показать, что прямо рядом с нами много прекрасного и удивительного. Если мы научимся это видеть и ценить, сами станем более счастливыми, сильнее полюбим тот мир, в котором живем".

Настоящая любовь к Родине, говорит Аверкиева, может загореться от очень простых вещей: бабушкиных блинов, катания на санках, уникальной природы, древних традиций.

"Меня давно расстраивает напряженная международная ситуация, и я организовала конкурс, в котором нет ни грана заказной пропаганды, а только незамутненный взгляд детей и искреннее желание делиться со сверстниками любовью к родным местам. На мой взгляд, это и есть настоящий патриотизм", – убеждена Аверкиева.

И вот в прошлом году на конкурсе появился участник из Молдовы – юный Саша Русу. Его работа для "Расскажи миру о своей Родине" победила в соответствующей возрастной категории участников.

Александр Русу
© Photo : предоставила Каролина Русу
Александр Русу

Александр любезно согласился дать интервью Sputnik Молдова.

"Информацию об этом конкурсе нашла в интернете моя мама. Я очень сильно хотел рассказать о моей Родине, о Молдове, чтобы люди узнали, какие у нас традиции, обычаи, рекорды, красивые места.

Я оформил интернет-страницу, где рассказал на английском и русском языках, например, о дубе Штефана Великого, которому 750 лет, о хранящейся в Молдове самой большой в мире коллекции подков, о молдавских подземных винных городах.

Моя работа победила, меня наградили дипломом и музыкальной колонкой", – рассказал Саша.

В свои одиннадцать лет он человек разносторонних интересов, увлекается английским языком и рисованием.

Диплом победителя
© Photo : предоставила Каролина Русу
Диплом победителя

В этом году Александра отправил на конкурс "Расскажи миру о своей Родине" еще одну работу – на сей раз она в форме видео и посвящена уникальному молдавскому празднику весны "Мэрцишору".

Не сомневаемся, что и эта сашина работа будет оценена по достоинству. 

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