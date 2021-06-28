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Самолет Airbus-320

Пассажирка чартера: молдавские туристы второй день не могут вылететь из Египта

© Sputnik / Marina Listseva
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210628/35286871/moldava-turisty-vtoroy-den-ne-mogut-vyletet-egipt-sharmelsheikh.html

Молдавские туристы ждут вылета из Шарм-эш-Шейха: в аэропорту находятся в том числе семьи с тремя и четырьмя детьми.

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Несколько десятков молдавских туристов второй день не могут вылететь из аэропорта Шарм-эш-Шейха (Египет). Речь идет о пассажирах чартера авиакомпании Air Moldova. Информацию подтвердила пассажирка, гражданка Молдовы Алина Тропанец.

"Нас около 200 человек. Должны были вылететь вчера, 27 июля, в 08.00 утра", – рассказала собеседница.

По ее словам, командир экипажа не давал добро на взлет из-за технических проблем с лайнером.

Air Moldova.
© Sputnik / Rodion Proca
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"В воскресенье в Шарм-эш-Шейхе инженеры не работают. Нас отвезли в отель", – отметила собеседница.

В понедельник, 28 июля, в 11.20 пассажиров чартерного рейса доставили из отеля в аэропорт. "Мы прошли весь контроль и снова целый день слышим, что командир опять не дает добро на взлет. Причины те же", – сказала собеседница.

Она отметила, что на данный момент появилась информация, что за туристами вылетел другой самолет. Соотечественница рассказала, что среди пассажиров чартера есть семьи с тремя и четырьмя детьми. 

"Возможно, в 21.00 мы вылетим в Кишинев", – отметила Тропанец.

В авиакомпании Air Moldova пока никак не прокомментировали эту ситуацию.

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Теги:
Air Moldova, Шарм-эш-Шейх, Египет, туристы из Молдовы

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