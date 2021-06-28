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Air Moldova

В Air Moldova рассказали, когда молдавские туристы вернутся из Египта домой

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210628/35288020/air-moldova-rasskazali-kogda-moldavskie-turisty-vernutsya-egipt-domoy.html

Подробности ситуации с чартерным рейсом компании Air Moldova, пассажиры которого не могут выехать из Шарм-эш-Шейха второй день.

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Авиакомпания Air Moldova прокомментировала ситуацию с задержкой чартерного рейса Шарм-эш-Шейх – Кишинев.

Самолет Airbus-320
© Sputnik / Marina Listseva
Пассажирка чартера: молдавские туристы второй день не могут вылететь из Египта

"Рейс компании Air Moldova Шарм-эш-Шейх – Кишинев, который должен был состояться вчера, 27 июня 2021 года, был задержан из-за технической неполадки. В связи с тем, что на обнаружение неисправности и ее устранение потребовалось неопределенное время, компания предложила размещение в отеле всем пассажирам этого рейса", – отметили в пресс-службе авиаперевозчика.

В компании отметили, что все 129 пассажиров были размещены в одном из отелей в Шарм-эш-Шейхе. В пресс-службе Air Moldova уточнили, что проживание включало двухразовое питание, ужин и завтрак.

"Сегодня было установлено, что на устранение технической неполадки может понадобиться время до завтрашнего дня, 29 июня. По этой причине компания решила совершить полет на другом лайнере – Airbus A319 ER-AXL, который вылетел из Кишинева в 18.30. Между тем пассажирам предложили горячие блюда и воду. Вылет в Кишинев ожидается сегодня, в 22.00", – подчеркнули в Air Moldova.

В авиакомпании обратили внимание на то, что ситуация с этим чартером привела к задержкам и других рейсов: Кишинев – Милан – на один час, а Кишинев – Москва – на пять часов.

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Теги:
Шарм-эш-Шейх, Кишинев, Молдова, Египет, туристы из Молдовы, задержка, чартер, Air Moldova, самолет

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