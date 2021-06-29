В ЦИК озвучили, сколько еще денег потребуется на организацию выборов

В преддверии досроных парламентских выборов, которые состоятся в республике уже на следуюещей неделе, в Центризбиркоме уточнили, что для организации и проведения голосования необходимы еще деньги, помимо первого транша, выделенного правительством из Резервного фонда.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии Молдовы объявили, что для организации и проведения 11 июля досрочных парламентских выборов не хватает еще 22,4 миллиона леев, и правительство должно собраться на заседание для принятия соответствующего решения о выделении необходимой суммы. Об этом сообщил глава ЦИК Дорин Чимил на брифинге во вторник.

"Указом от 28 апреля президент Молдовы распустила парламент X созыва и установила на 11 июля 2021 года выборы нового законодательного органа. Так как это внеочередные выборы, то в бюджете этого года не были предусмотрены необходимые средства для их покрытия", – напомнил Чимил.

По его словам, ЦИК утвердил приблизительную смету для организации и проведения досрочных парламентских выборов на сумму в 125 миллионов и передал ее правительству.

В ЦИК увеличили количество избирательных участков за рубежом>>>

"В результате было выделено 70 миллионов леев из Резервного фонда. На сегодняшний день мы провели оценку произведенных расходов с учетом выделенного первого транша и финансовых средств, необходимых для организации выборов. Выяснили, что необходимы еще 22,4 миллиона леев. Правительство должно собраться на заседание и принять решение в этом смысле", – отметил Чимил.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года. Центральная избирательная комиссия назвала общее число граждан республики, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей на 1 июня 2021 года, – 3 282 288 человек.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova