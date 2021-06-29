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Работы в Кишиневе

Муниципальные службы очистили от амброзии и клещей зеленые зоны Кишинева

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210629/35290716/Munitsipalnye-sluzhby-ochistili-ot-ambrozii-i-kleschey-zelenye-zony-Kishineva.html

Работники столичного зеленхоза работали во всех секторах столицы для уборки зеленых зон, борьбы с клещами и вредителями, а также с амброзией.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Около 300 сотрудников муниципального предприятия Spatii verzi и 50 транспортных единиц были задействованы на прошлой неделе во всех секторах столицы для уборки зеленых зон, борьбы с клещами и вредителями, а также с амброзией. Об этом сообщил в соцсетях примар столицы Ион Чебан.

"На прошлой неделе в секторах Рышкановка и Центр на 15 га проводились работы по химической обработке зеленых насаждений от клещей и комаров. Мероприятия проводились ночью в целях безопасности жителей столицы", - сообщил мэр.

Такие же работы, по словам Чебана, проводились в секторах Буюканы, Ботаника и Центр. На общей площади 2000 квадратных метров велась борьба с амброзией как техническим, так и химическим способами.

Кроме того, за прошедшую неделю рабочие выполнили:

  • работы по уборке зеленых насаждений на площади около 200 гектаров;
  • вывоз мусора (29 маршрутов);
  • механизированную стрижку газона на площади 112 гектаров;
  • вывоз скошенной травы (60 маршрутов);
  • обустройство газона на площади 5370 квадратных метров;
  • вырубку 159 сухих деревьев;
  • чистку 355 деревьев.

Также мэр попросил о том, чтобы в городе были видны дорожные знаки и светофоры. Ответственным лицам необходимо срезать ветки, которые загораживают знаки для обеспечения безопасности водителей и пешеходов.

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Теги:
Ион Чебан, Кишинев, парк

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