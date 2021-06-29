Более 700 тысяч граждан Молдовы получили первую дозу прививки против COVID-19

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Более 700 тысяч жителей Молдовы в ходе кампании по иммунизации привиты первой дозой одной из вакцин от COVID-19, используемых в стране. Две инъекции получили свыше 230 тысяч человек. Об этом сообщил в ходе брифинга госсекретарь Минздрава Игорь Куров.

Израсходовано 72% доз AstraZeneca, 74% - “Спутника V”, 96% - Pfizer, 35% - Sinofarm, 45% - Sinovac.

"Всего 696 911 человек получили первую дозу на 28 июня. Сегодня, по самым последним данным, мы прошли цифру в 700 тысяч доз. 12,7% населения получили первую дозу, 7,63% - две дозы вакцины. Из медработников 84% получили первую дозу, 77% - обе дозы вакцины", — заявили в Минздраве.

Количество доз вакцины COVID-19, введенных за последние семь дней, увеличилось вдвое по сравнению с прошлой неделей.

Всего на данный момент было зарегистрировано 1425 побочных реакций, из которых 93,3% - в легкой форме, 6,7% - в умеренной.

"Мы настоятельно призываем всех граждан пройти вакцинацию, особенно из-за роста случаев в некоторых соседних странах. Обратите внимание, что вакцины COVID-19 также эффективны против штамма Delta. У нас есть доказательства того, что вакцинированные пациенты не нуждались в госпитализации", - обратился к гражданам Игорь Куров.

Из общего числа вакцинированных людей 47% составляют женщины и 53% - мужчины.

Всего Республика Молдова получила 1 096 790 доз вакцины против COVID-19.

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