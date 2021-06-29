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Лето в Кишиневе

"Желтый код" в связи с жарой: в Молдове установится настоящий зной

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210629/35291975/zheltyy-kod-v-svyazi-s-zharoy-v-moldove-ustanovitsya-nastoyaschiy-znoy.html

Молдавские метеорологи сделали прогноз на следующий день – жителям республики стоит готовиться к знойной погоде.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с жарой. Предупреждение будет действовать до 30 июня.

"В среду в послеполуденные часы максимальная температура воздуха во многих районах республики достигнет 33 градусов по Цельсию", – сообщили в Госгидрометеоцентре.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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Ранее руководитель Центра метеопрогнозов Государственной гидрометеорологической службы республики Геннадий Рошка в комментарии Sputnik охарактеризовал первый месяц лета. Специалист отметил, что в целом в июне осадки были в пределах нормы, местами с превышением этого значения.

"Для июня норма составляет около 60-90 миллилитров. А у нас было от одной нормы до двух", – уточнил собеседник.

По его словам, что касается температуры, то в первые дни июня она была немного ниже, чем обычно.

"В первую декаду месяца температура была близка к норме, а во вторую – чуть выше, на 1-2 градуса. Заключительная декада получится выше нормы, потому что последние дни были даже на 5-6 градусов выше нормы. Средняя температура для июня должна быть 18-21 градус по Цельсию", – уточнил собеседник.

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Теги:
метеопредупреждение, зной, жара, желтый код, синоптики, Молдова, точный прогноз погоды

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