Минздрав: ведем переговоры о покупке партии российской вакцины "Спутник V"

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты ведет переговоры с Российским фондом прямых инвестиций о покупке партии вакцины "Спутник V". Информацию во время пресс-конференции подтвердил госсекретарь Минздрава Игорь Куров. Однако, по его словам, дата поставки очередной партии "Спутника V" пока неизвестна.

"По поводу пожертвования вакцины сказать ничего не могу. Что касается покупки новой партии вакцины "Спутник V", мы находимся в прямом контакте с фондом прямых инвестиций из России. На данный момент мы не можем назвать срок, когда вакцина попадает в Молдову", — заявил Куров.

В субботу, 26 июня, во Дворце Республики в Кишиневе состоялся марафон иммунизации российской вакциной "Спутник V". Задолго до начала марафона образовались огромные очереди.

Большинство людей, пришедших ко Дворцу республики, хотели вакцинироваться российской вакциной "Спутник V", запасы которой в рамках марафона были ограничены - 4000 доз. Три тысячи были запланированы для мероприятия изначально, еще тысячу выделила Митрополия Молдовы из партии, подаренной Московским патриархатом молдавским священнослужителям.

Напомним, Республика Молдова одобрила применение "Спутника V" в феврале нынешнего года, став на тот момент 38-й страной мира, в которой может проводиться вакцинация этим препаратом. Сейчас российская вакцина одобрена к применению в 67 государствах.

Уточняем, что 19 июня в Республику Молдова из Российской Федерации прибыли 64 тысячи доз вакцины "Спутник V". Из них 40 тысяч — для правого берега Днестра и 20 тысяч — для левого.

Первая партия российской вакцины от коронавируса была доставлена в нашу страну 24 апреля. По данным МИД РФ, "российская сторона приняла принципиальное решение о поставке Молдове 182 тысяч доз "Спутника V", в том числе 62 тысяч доз для Приднестровья".

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