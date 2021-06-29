Все о парламентских выборах в Молдове – 2021: самые громкие цифры и факты

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове в следующее воскресенье. ЦИК отчитался о промежуточных результатах подготовки к голосованию.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. На выборы 11 июля зарегистрированы 23 электоральных конкурента – 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. Об этом заявил глава ЦИК Дорин Чимил на брифинге во вторник.

"В субботу, 26 июня, истек срок, когда можно было внести изменения в списки кандидатов. Последние заявления в этом смысле были рассмотрены на заседании комиссии 28 июня", – сказал Чимил.

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Исходя из данных Центризбиркома, на 101 депутатское кресло в парламенте Молдовы претендует 1791 человек, из которых 956 мужчин и 835 женщин.

Денег не хватает

Члены Центральной избирательной комиссии Молдовы объявили, что для организации и проведения 11 июля досрочных парламентских выборов не хватает еще 22,4 миллиона леев.

Чимил напомнил, что изначально Центризбирком утвердил приблизительную смету для организации и проведения досрочных парламентских выборов на сумму в 125 миллионов и передал ее на рассмотрение правительству. В результате было выделено 70 миллионов леев из Резервного фонда.

"На сегодняшний день мы провели оценку произведенных расходов с учетом выделенного первого транша и финансовых средств, необходимых для организации выборов. Выяснили, что необходимы еще 22,4 миллиона леев. Правительство должно собраться на заседание и принять решение в этом смысле", – отметил глава ЦИК.

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Выборы и COVID-19

Для предотвращения распространения коронавируса в ходе выборов ЦИК обеспечит электоральные органы защитными средствами, сообщил Чимил.

"Таким образом, предстоит распределить 28 тонн дезинфектантов, 200 тысяч пар перчаток, 30 тысяч защитных экранов, шесть тысяч защитных костюмов, свыше 1,3 миллиона защитных масок, предназначенных как для электоральных чиновников, так и для избирателей", – отметил глава Центризбиркома.

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Первые бюллетени для голосования

Глава ЦИК напомнил, что с 26 июня комиссия начала печать бюллетеней для голосования.

"Первые из них уже переданы Министерству иностранных дел и европейской интеграции и окружному электоральному совету №38 для передачи на избирательные участки за границей", – добавил Чимил.

© Sputnik / Mihai Caraus Печать бюллетеней для досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года

Острый вопрос - участки для голосования

Всего в рамках досрочных парламентских выборов 11 июля откроют 2150 электоральных участков. Из них для избирателей, которые голосуют за границей, – 150, а для граждан, проживающих на левом берегу Днестра, в муниципии Бендеры и в некоторых населенных пунктах Каушанского района, – 41.

"Вопрос организации избирательных участков за границей находился во внимании СМИ и всей общественности долгое время, в том числе был предметом электоральных споров. Поэтому считаем, что сейчас есть возможность внести ясность в этом смысле... Постановлением ЦИК от 5 июня было решено организовать 139 избирательных участков за рубежом согласно количеству участков, открытых на президентских выборах в 2020 году", – отметил Чимил.

По его словам, 8 июня участки были перераспределены и дополнены в населенных пунктах, где в рамках второго тура президентских выборов 2020 года не хватило бюллетеней для голосования, в результате количество избирательных бюро увеличили до 146. После чего семеро электоральных конкурентов опротестовали эти постановления Центризбиркома.

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"Постановлением комиссии от 23 июня принято к сведению решение Апелляционной палаты (АП) от 17 июня и Высшей судебной палаты от 22 июня и была принята новая редакция дополнения к постановлению об открытии избирательных участков за границей, которое включает в общей сложности 150 бюро для голосования. Двое электоральных конкурентов опротестовали и это решение ЦИК, запросив его аннулирования и настояв на увеличении количества избирательных участков. АП отклонила эти обращения как необоснованные", – уточнил Чимил.

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Изначально на досрочных парламентских выборах планировалось открыть 44 избирательных участка для граждан, проживающих на левом берегу Днестра. Такое решение Центризбирком вынес 5 июня. На 27 мая в Государственном реестре избирателей насчитывалось свыше 258 тысяч избирателей, проживающих в приднестровском регионе. В конце мая ЦИК передал в Бюро по реинтеграции предварительный список с адресами участков.

"А 1 июня бюро проинформировало, что на данном этапе не выявляет риски, связанные с организацией участков для голосования для избирателей с территории Левобережья", – отметил Чимил.

Затем, по его словам, Бюро по реинтеграции обратило внимание членов ЦИК на то, что "муниципий Бендеры и коммуна Коржова – населенные пункты с повышенным режимом безопасности, в которых есть зоны территорий, находящихся вне контроля конституционных властей, и в случае потенциальных происшествий обеспечение безопасности и общественного порядка властями может быть проблематично или даже невозможно".

"Генеральный инспекторат полиции в рамках заседания Объединенной контрольной комиссии 10 июня выдвинул на обсуждение вопрос недопущения действий, которые могут поставить под угрозу нормальное проведение электорального процесса. Таким образом, были констатированы сложности для правоохранительных сил с точки зрения нормальной организации электорального процесса в рамках избирательных участков в муниципии Бендеры и коммуне Коржова Дубоссарского района. Таким образом, постановлением ЦИК от 15 июня принято решение исключить вышеупомянутые три избирательных участка", – сказал Чимил.

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Проблема организованного подвоза избирателей

Глава ЦИК напомнил, что к президентским выборам 2020 года комиссия утвердила постановление, цель которого заключалась в том, чтобы не допустить массовый подвоз избирателей к участкам для голосования.

"Согласно документу, в день выборов, в часы, отведенные для голосования, было разрешено передвижение по территории страны лишь транспортным средствам, вместимость которых составляет не более восьмерых человек, а также регулярные пассажирские авторейсы", – отметил Чимил.

По его словам, в день выборов была запрещена организация электоральным конкурентом или другими лицами в пользу кандидата транспортировки избирателей на участки, чтобы они проголосовали за того или иного претендента, транспортировка к участкам на автобусах или транспортными компаниями в режиме такси по договоренности с третьими лицами за исключением избирателей с ограниченными возможностями.

"Эти вопросы находятся на рабочей повестке комиссии. В ближайшие дни выступим с решением в этом смысле", – подчеркнул Чимил.

Апелляции, поданные в ЦИК

На 29 июня в Центризбирком поступило 12 обращений, которые касаются постановлений нижестоящих электоральных органов, использования административных ресурсов электоральными конкурентами в рамках избирательной кампании с привлечением примаров и их изображений, призывов к ненависти и информации дискриминирующего характера, а также использования образа президента Молдовы в агитационных материалах одного из кандидатов, рассказал Чимил.

"На восемь обращений даны письменные ответы, а три апелляции переданы в Генеральный инспекторат полиции, а также в случае необходимости - в Совет по недискриминации", – отметил глава ЦИК.

Наблюдение за выборами

Чимил обратил внимание на то, что на 29 июня Центральная избирательная комиссия аккредитовала свыше 1700 наблюдателей, из которых порядка 1400 - национальные, а 300 – международные.

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"Самые многочисленные миссии – наблюдатели от общественной ассоциации Promo-LEX, ОБСЕ, Enemo, СНГ, Парламентской ассамблеи Совета Европы, дипмиссий, аккредитованных в Молдове, организаций из других стран", – добавил глава ЦИК, пояснив, что процесс приема заявок на осуществление мониторинговой миссии завершается 3 июля.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года. Центральная избирательная комиссия назвала общее число граждан республики, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей на 1 июня 2021 года, – 3 282 288 человек.

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