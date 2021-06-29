Как и когда выпускники смогут подать заявление на поступление в вузы Молдовы

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. С учетом санитарных мер, предпринятых властями для предотвращения распространения COVID-19, Минобразования утвердило новые положения в Регламент об организации приемной кампании на 2021-2022 учебный год.
По запросу высших учебных заведений установлены единые сроки для организации и проведения основного периода приемной кампании в образовательные учреждения:
- 19-30 июля - онлайн-подача заявления;
- 3 августа - объявление промежуточных результатов;
- 4-10 августа - подача документов в выбранный кандидатом вуз в оригинале согласно установленному учреждением графику поэтапного доступа в различные учебные блоки с соблюдением мер защиты от распространения COVID-19;
- 12 августа – объявление окончательных результатов.
В ведомстве уточнили, что в вуз необходимо направить отсканированные документы, предусмотренные пунктом 45 Регламента о приеме. В пакет документов, в частности, входят:
- заявление;
- диплом об образовании;
- вуз может потребовать от кандидата предъявить медицинскую справку (F 086 e) или организовать дополнительное медицинское обследование по некоторым специальностям;
- дипломы I-III степени, полученные кандидатом в рамках республиканских и международных школьных конкурсов, а также дипломы, подтверждающие участие претендента в различных конкурсах, олимпиадах, выставках, организованных Минобразования или другими министерствами;
- четыре фотографии в формате 3х4;
- справка, выданная территориальным органом опеки и попечительства, для кандидатов, оставшихся без защиты родителей;
- соответствующие медицинские справки, подтверждающие степень инвалидности кандидата или его родителей;
- справка, подтверждающая участие одного из родителей кандидата в военных действиях для защиты целостности и независимости Республики Молдова, или в войне в Афганистане, или в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Документ должен быть выдан компетентными органами;
- справка о составе семьи и копии свидетельств о рождении братьев/сестер (для кандидатов из многодетных семей – с четырьмя и более);
- подтверждение принадлежности к семье ромов;
- выписка из Трудовой книжки (в случае необходимости);
- рекомендация местного специализированного органа в области образования или справка с места работы родителей – учителей для записи в рамках приемной кампании по специальностям общего профиля "Педагогические науки";
- копия свидетельства о рождении кандидата – представителя молдавской диаспоры за рубежом или одного из его родителей, чтобы подтвердить страну происхождения (Молдова);
- военный билет для кандидатов, прошедших срочную военную службу в Вооруженных силах Республики Молдова.
"Пакет документов необходимо отправить в приемную комиссию при помощи различных доступных инструментов (электронная почта, Viber, Skype, Messenger, WhatsApp, специальное программное обеспечение для приема и так далее). Для кандидатов, которые не могут подать документы онлайн, высшие учебные заведения привлекут небольшое число университетских работников, которые будут принимать документы", – отметили в Минобразования.
Кандидаты на получение высшего образования смогут подать заявление на несколько специальностей в одно или несколько высших учебных заведений, но они смогут поступить только на одну специальность в один вуз, куда необходимо затем подать документы в оригинале.
Если бюджетные места в вузах будут не заняты, то с 13 по 26 августа 2021 года пройдет дополнительный набор на обучение в высшие образовательные учреждения страны.
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