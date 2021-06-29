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Собака в солнечных очках держит сумку в зубах у пешеходного перехода. Архивное фото

Видео: что происходит на дорогах Кишинева во время сильной жары

© Sputnik / Alexey Malgavko
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210629/35296410/video-chto-proiskhodit-dorogi-chisinau-silinaya-zhara.html

Примар Кишинева сообщил о решении столичной администрации на период знойной погоды перенять практику других крупных городов.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. В период жаркой погоды в Кишиневе будут поливать дороги. Об этом сообщил примар столицы Ион Чебан.

"Поливка столичных улиц в период жаркой погоды – это хорошая практика в других крупных городах, которую мы хотим применить и у нас. Чтобы не допустить появления неровностей на главных столичных улицах в жару, дороги будут ежедневно поливать", – написал Чебан на своей странице в Facebook.

По его словам, во вторник муниципальное предприятие EXDRUPO проводит работы "для охлаждения асфальта", одновременно моют и проезжую часть главных улиц столицы.

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Теги:
дороги, жара, Кишинев

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