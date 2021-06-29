Фото: экипаж SMURD доставил пациента из Окницы в Кишинев

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Ясский экипаж SMURD доставил из Окницы в Кишинев пациента. Об этом сообщили в пресс-службе Генинспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) страны.
Как отметили в ведомстве, помощь понадобилась 60-летнему мужчине из-за выявленных осложнений хронических заболеваний.
"Мужчину забрали из районной больницы Окницы и доставили вертолетом в Кишинев. Во время полета за состоянием пациента наблюдали парамедики из Румынии", – уточнили в ГИЧС.
В Кишиневе вертолет приземлился на стадионе "Динамо", откуда больного забрала республиканская служба Aviasan и доставила в Институт скорой медицинской помощи.
По данным ведомства, с начала 2021 года к услугам экипажа SMURD для оказания помощи молдавским пациентам пришлось прибегнуть уже шесть раз.
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