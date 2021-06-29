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Вертолет SMURD

Фото: экипаж SMURD доставил пациента из Окницы в Кишинев

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/1d/35297098.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210629/35297147/foto-smurd-dostavil-patsienta-iz-oknitsy-v-kishinev.html

У пациента в Окнице выявили осложнения хронических заболеваний, после чего было принято решение отправить его на лечение в Кишинев. Перевозку мужчины на вертолете выполнили спасатели.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Ясский экипаж SMURD доставил из Окницы в Кишинев пациента. Об этом сообщили в пресс-службе Генинспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) страны.

Как отметили в ведомстве, помощь понадобилась 60-летнему мужчине из-за выявленных осложнений хронических заболеваний. 

"Мужчину забрали из районной больницы Окницы и доставили вертолетом в Кишинев. Во время полета за состоянием пациента наблюдали парамедики из Румынии", – уточнили в ГИЧС. 

В Кишиневе вертолет приземлился на стадионе "Динамо", откуда больного забрала республиканская служба Aviasan и доставила в Институт скорой медицинской помощи. 

По данным ведомства, с начала 2021 года к услугам экипажа SMURD для оказания помощи молдавским пациентам пришлось прибегнуть уже шесть раз. 

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Теги:
Молдова, спасатели, SMURD

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