Фото: экипаж SMURD доставил пациента из Окницы в Кишинев

У пациента в Окнице выявили осложнения хронических заболеваний, после чего было принято решение отправить его на лечение в Кишинев. Перевозку мужчины на вертолете выполнили спасатели.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Ясский экипаж SMURD доставил из Окницы в Кишинев пациента. Об этом сообщили в пресс-службе Генинспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) страны.

Как отметили в ведомстве, помощь понадобилась 60-летнему мужчине из-за выявленных осложнений хронических заболеваний.

"Мужчину забрали из районной больницы Окницы и доставили вертолетом в Кишинев. Во время полета за состоянием пациента наблюдали парамедики из Румынии", – уточнили в ГИЧС.

В Кишиневе вертолет приземлился на стадионе "Динамо", откуда больного забрала республиканская служба Aviasan и доставила в Институт скорой медицинской помощи.

По данным ведомства, с начала 2021 года к услугам экипажа SMURD для оказания помощи молдавским пациентам пришлось прибегнуть уже шесть раз.

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