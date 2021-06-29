Эпидемиолог: темп вакцинации в Гагаузии снизился из-за отсутствия "Спутника V"

КОМРАТ, 29 июн - Sputnik, Максим Топал. Чуть более тысячи доз вакцины "Спутник V", которые доставили в Гагаузию на прошлой неделе, были израсходованы в течение одного рабочего дня.

Эта партия увеличила процент вакцинировавшихся жителей Гагаузии, но пока нет новых поставок, темп вакцинации в автономии снова замедлился, заявил директор Центра общественного здоровья Комрата Иван Хаста.

"От нас, к сожалению, ничего не зависит. Как республика получает очередную партию, она сразу распределяется, и мы ее расходуем. В случае со "Спутником V" вакцина ушла быстро. Как только она закончилась, приостановился и темп вакцинации", – рассказал Хаста.

Когда Гагаузия получит очередную партию "Спутника V" – неизвестно. Эпидемиолог призвал жителей региона вакцинироваться другими имеющимися в регионе вакцинами. На сегодняшний день это Sinopharm (4 тысячи доз) и AstraZeneca (2 тысячи доз).

"Как закончится Sinopharm, вакцинация снова приостановится, если к этому времени мы не получим других вакцин. Все потому, что AstraZeneca совсем не пользуется спросом, хотя все вакцины защищают от коронавируса", – отметил эпидемиолог.

В Гагаузии вакцинировано всего около 8 тысяч человек, 40% из них получили и вторую дозу вакцины. По словам Ивана Хаста, всего в Гагаузии от коронавируса привито 6% населения.

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