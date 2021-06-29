Состояние посевов в Молдове: что заявил и. о. главы Минсельхоза

И. о. главы Минсельхоза в рамках рабочего визита в Дондюшанский район посетил несколько сельскохозяйственных угодий, чтобы оценить состояние озимых посевов и понаблюдать за развитием зерновых культур.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Исполняющий обязанности главы Минсельхоза Молдовы Ион Пержу прокомментировал состояние озимых посевов, проинспектировав сельхозугодья в Дондюшанском районе, где выращивают пшеницу, ячмень, подсолнечник, сою и сахарную свеклу.

"Рад видеть, что большая часть посевов находится в хорошем и очень хорошем состоянии. Климатические условия в этом году были благоприятными", – сказал Пержу.

По его словам, согласно прогнозу погоды в ближайшее время в стране ожидаются дожди, но, поскольку уборочная кампания на севере республики начнется через две недели, есть надежда, что удастся собрать урожай вовремя.

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