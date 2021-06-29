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Ремонт дорог в Кишиневе. Архивное фото

В Кишиневе перекроют еще одну улицу: как будет ездить общественный транспорт

© Photo : Facebook / Iv Ceban
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210629/35300045/kishinev-perekroyut-esche-odnu-ulitsu-obschestvennyy-transport.html

В столицы отремонтируют дорожное полотно на еще одной улице. В связи с этим движение по ней перекроют на несколько дней.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. В период с 29 июня по 1 июля в Кишиневе перекроют движение по улице Ион Инкулец на отрезке между улицами Георге Кашу и Пан Халиппа. Об этом сообщили в столичной примэрии во вторник.

Как объяснили в мэрии, такую меру применят в связи с ремонтом улицы, а именно укладкой нового асфальта.

Общественный транспорт будет перенаправлен по другим городским артериям:

Троллейбус №9: в направлении пригорода Кодру: от улицы А. Матеевич на улицу Пан Халиппа – Хынчештское шоссе – Миорица – Гренобля и далее по установленному маршруту. Обратно – с улицы Гренобля на улицу Н. Тестемицану – В. Короленко – Георге Асаки – Пан Халиппа – Измаильскую и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы № 125, 190 и 191: в сторону улицы Н. Тестемицану: с улицы Тигина – А. Матеевич – Пан Халиппа – Хынчештское шоссе – Миорица – Гренобля – Н. Тестемицану и далее по установленному маршруту.

Муниципальные службы принесли извинения жителям города за причиненные неудобства и надеются на понимание.

Водителям на личном транспорте рекомендуется объезжать ремонтируемый участок дороги.

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Теги:
Кишинев, ремонт дорог

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