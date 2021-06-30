Пока все спали: "Прогресс" стартовал, победа Украины и ситуация с COVID -19

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КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. С космодрома Байконур запущен российский корабль "Прогресс МС-17" с грузами для Международной космической станции (МКС), передает РИА Новости.

Это десятый пуск для российских космических ракет в 2021 году, а всего, по словам генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в этом году намечается 29 российских космических пусков.

Украина вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-17" запущена в 2.27 по московскому времени со стартового комплекса на 31-й площадке космодрома Байконур.

В матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины выиграла у сборной Швеции. Встреча проходила в Глазго (Шотландия) и завершилась со счетом 2:1.

В 1/4 финала Украина сыграет со сборной Англии.

Нынешний футбольный турнир должен был состояться в 2020 году, но был перенесен на год в связи с пандемией коронавируса.

А поскольку в прошлом году отмечался 60-летний юбилей европейских первенств по футболу, было принято решение о новом формате турнира. По решению организаторов он пройдет не в одной или двух странах, как это было раньше, а сразу в 11 городах Старого Света.

Таким образом, игры проходят в городах России, Румынии, Венгрии, Азербайджана, Англии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов и Шотландии.

ЭКО для женщин в однополых отношениях

Парламент Франции в окончательном чтении принял резонансный законопроект о биоэтике, который, в частности, подразумевает возможность искусственного оплодотворения для одиноких женщин и женщин, которые состоят в однополых отношениях.

Законопроект находился на рассмотрении парламента около двух лет. За принятие законопроекта проголосовали 326 депутатов, против – 115, 42 воздержались, передает РИА Новости.

Согласно нововведениям, одинокие женщины и однополые женские пары смогут родить ребенка с помощью различных медицинских методов: благодаря экстракорпоральному оплодотворению и донорству спермы. Ранее данные процедуры были законны во Франции только для гетеросексуальных пар.

Ситуация с COVID-19

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, на утро 30 июня число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 181 764 498. Из них 3 937 050 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (33 652 098). Следом идут Индия (30 316 897) и Бразилия (18 513 305).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 835 885), Россия (5 428 961), Турция (5 420 156), Великобритания (4 791 628), Аргентина (4 447 701), Италия (4 259 133) и Колумбия (4 213 074).

В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 55 новых случаев инфицирования COVID-19.

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 53 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 249 643.

За последние 24 часа отмечено четыре летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6191.

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