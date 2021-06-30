COVID в Молдове: в каких районах самые высокие и низкие показатели смертности

Коронавирусные хроники: в молдавском Минздраве рассказали об основных показателях за последние две недели.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. В Молдове зафиксировано 73 853 случая инфицирования коронавирусом на миллион человек. Такие данные приводятся в еженедельном отчете Минздрава республики на 27 июня.

Смертность на миллион населения в республике составила 1780 случаев. Уровень смертности в сравнении с другими государствами, рассчитанный с учетом 6134 летальных исходов, составил 2,4%.

© Sputnik Статистика из еженедельного отчета Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Молдовы

Если сравнить данные за 21–27 июня и 14-20 июня, то отмечен рост числа новых подтвержденных случаев на 22,2%. Статистика по летальным исходам снизилась на 12,5%. Количество случаев выздоровления за отчетный период снизилось на 25,1%.

Среднее число подтвержденных случаев COVID-19 за последние две недели составило 54 эпизодов. А такими были эти показатели раньше:

20 июня – 49,

13 июня – 47,

6 июня – 56,

30 мая – 93,

2 мая – 388.

По данным Минздрава, заболеваемость за последние 14 дней на 100 тысяч населения составила 22 случая, а с начала пандемии – 7385.

На тяжелые формы инфицирования приходится порядка 10,1%, на средние – 6,4%, а на легкие и бессимптомные – примерно 83,5%.

Ученые выявили новый способ заражения коронавирусом>>

"Импортный" вирус

Что касается ввоза инфекции в страну, то всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 1633 эпизода "импорта" COVID-19. За 21–27 июня в стране выявлено 22 случая такого рода:

Россия – 19;

Турция, Румыния и Ирландия – по одному.

У кого чаще всего выявляют COVID-19

Средний возраст заболевших – 48,5 года. Чаще всего COVID-19 диагностируют у женщин, а в территориальном разрезе – у жителей городов.

Инкубационный период развития заболевания, по данным Минздрава, в среднем составляет пять дней.

Всего с момента регистрации первого случая инфицирования COVID-19 в Молдове заразились 13 720 детей, в том числе новорожденных, а также 1035 беременных женщин.

Среди несовершеннолетних больше всего случаев приходится на возрастную группу 11-17 лет – порядка 55%.

Лямбда-штамм коронавируса: все, что известно ученым на данный момент>>>

Коронавирусная инфекция нового типа выявлена у 20 486 специалистов в сфере здравоохранения Молдовы. Из них врачей – 6058, медсестер – 8324, санитаров – 2786, вспомогательного персонала – 3318. Согласно данным Минздрава, всего за период пандемии от осложнений на фоне коронавируса скончались свыше 100 медработников.

COVID в Молдове: самые высокие и низкие показатели смертности

Средний возраст скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, в Молдове составляет порядка 68 лет. В 50,8% случаев летальные исходы регистрируются среди пациентов женского пола.

По данным на 27 июня, общий уровень смертности на 100 тысяч населения составляет 178 случаев. В муниципиях Кишинев и Бельцы самые высокие показатели. В молдавской столице отмечено 290 случаев на 100 тысяч, Бельцах – 289.

Затем следуют Единцы с показателем 252, Новые Анены – 242, Чимишлия – 241, Глодяны и Окница – по 230, Дондюшаны – 227, Чадыр-Лунга – 220, Тараклия – 209, Комрат – 201, Яловены – 189, Оргеев – 180, Дрокия – 167, Шолданешты – 166, Рышканы – 157, Басарабяска – 156, Калараш – 152, Страшены – 151, Дубоссары, Унгены и Бричаны – по 143, Каушаны – 142, Резина – 141, Хынчешты – 137, Кагул – 133, Флорешты – 131, Фалешты – 129, Сорока – 127, Сынжерей – 118, Штефан-Водэ – 133, Теленешты – 110.

Самые низкие показатели смертности зарегистрированы в Кантемирском, Вулканештском, Леовском и Ниспоренском районах, а также в Приднестровском регионе, где показатель смертности на 100 тысяч населения не доходит до 100 случаев.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".

Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии>>>

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova7