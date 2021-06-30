Сколько сел в Молдове планируется подключить к газораспределительной сети

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. В нескольких населенных пунктах, расположенных в северной части Молдовы, началось подключение новых потребителей к газораспределительной сети после завершения работ по ее расширению, сообщили в "Молдовагаз".
"В селе Царевка Резинского района проложено свыше 1,3 километра нового сегмента газопровода среднего и низкого давления. Как следствие, это позволит подключить не менее 43 новых домохозяйств", – уточнили в пресс-службе.
В компании отметили, что в селах Добруша и Рэспопень Шолданештского района суммарно построено около трех километров сети, а число новых потребителей в обоих населенных пунктах достигнет цифры в 56 единиц.
В целом, как уточнили в пресс-службе "Молдовагаз", планируется проложить 145 километров газопровода. Работы ведутся в 63 населенных пунктах. Прогнозируемое число новых потребителей составит на первом этапе около 2500 с возможностью их удвоения в последующие периоды.
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