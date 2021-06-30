Сколько сел в Молдове планируется подключить к газораспределительной сети

В компании "Молдовагаз" рассказали о планах по расширению газораспределительных сетей на текущий год.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. В нескольких населенных пунктах, расположенных в северной части Молдовы, началось подключение новых потребителей к газораспределительной сети после завершения работ по ее расширению, сообщили в "Молдовагаз".

"В селе Царевка Резинского района проложено свыше 1,3 километра нового сегмента газопровода среднего и низкого давления. Как следствие, это позволит подключить не менее 43 новых домохозяйств", – уточнили в пресс-службе.

В компании отметили, что в селах Добруша и Рэспопень Шолданештского района суммарно построено около трех километров сети, а число новых потребителей в обоих населенных пунктах достигнет цифры в 56 единиц.

Предварительный общий бюджет программы по расширению газораспределительных сетей по всей группе "Молдовагаз" составит в текущем году 79,5 миллиона леев. Из указанной суммы 30 миллионов направят на строительство 28,3 километра межпоселковых газопроводов, что за последние годы осуществляется впервые за счет собственных средств газораспределительных предприятий газовой компании. Это позволит провести их к границе многих сел, а затем начать их газификацию.

В целом, как уточнили в пресс-службе "Молдовагаз", планируется проложить 145 километров газопровода. Работы ведутся в 63 населенных пунктах. Прогнозируемое число новых потребителей составит на первом этапе около 2500 с возможностью их удвоения в последующие периоды.

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