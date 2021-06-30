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Новый маршрут троллейбуса в Кишиневе

В Кишиневе запустили новый маршрут троллейбуса: он свяжет Ботанику и Буюканы

© Photo : Facebook / Ion Ceban
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210630/35305432/v-kishineve-novyy-marshrut-trolleybusa-38-botanika-i-buyukany.html

Новый маршрут открыли для дополнительной связки двух секторов Кишинева. Ранее гражданам было тяжело добираться напрямую с Буюкан на Ботанику и обратно.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. В Кишиневе в среду запустили новый маршрут троллейбуса № 38. Новая линия соединит сектор Буюканы и Ботанику. 

На официальном запуске маршрута присутствовал примар столицы Ион Чебан. 

Люди и общественный транспорт
© Sputnik / Mihai Caraus
В Кишиневе изменились некоторые маршруты общественного транспорта

"Мы запускаем новый маршрут троллейбуса в Кишиневе, чего не происходило в городе много лет. Очень рад за всю свою команду в муниципалитете и в Управлении электротранспорта столицы, кто этому способствовал. По новому маршруту будут ездить 10 единиц транспорта, они соединят Буюканы и Ботанику. Это так называемый маршрут по улицам Алба-Юлия - Сармизеджетуза", - заявил журналистам Чебан. 

По словам примара, троллейбусы будут подъезжать к уже существующим остановкам общественного транспорта, в то же время по маршруту добавили несколько новых точек. 

Чебан отметил, что в городской администрации рассматривают изменение некоторых маршрутов троллейбусов. В частности, как уточнил Чебан, речь идет о пуске общественного транспорта по улице Колумна в центре столицы.  

"Мы обдумываем, как переделать некоторые имеющиеся маршруты - это в первую очередь 24-й. Пока идет работа по установке всех необходимых коммуникаций для проезда троллейбусов по определенным улицам", - пояснил мэр. 

Маршрут № 38 будет ездить по следующим улицам: 

В одну сторону: ул. Алба Юлия – ул. Л. Деляну – ул. Николае Х. Костин – ул. И. Пеливан – ул. В. Белинского – ул. В. Лупу – ул. К. Стере – ул. А. Щусева – ул. М. Витязул – ул. Албишоара – бул. Ю. Гагарина (ж/д вокзал) – бул. Дечебал – ул. Н. Зелинского – ул. Сармизеджетуза.

Обратно: ул. Сармизеджетуза – бул. Дечебал – бул. Ю. Гагарина – ул. Албишоара – ул. М. Витязул – ул. Колумна – улица Х. Коанда – Площадь Димитрие Кантемир – ул. И. Крянгэ – ул. В. Белинского – ул. И. Пеливан – ул. Н. Х. Костин – ул. Л. Деляну – ул. Алба Юлия (конечная остановка).

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Теги:
Ион Чебан, троллейбусы, Кишинев

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