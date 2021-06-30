Школьники из Молдовы завоевали медали на международных олимпиадах

Минобразования поздравило школьников, которые представляли республику на европейской и международной олимпиаде.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Молдавские школьники завоевали три бронзовые медали и почетные грамоты на европейской олимпиаде по физике, которую организовала Литва в онлайн-формате с 19 по 26 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.

Отличились ученики XI-го класса кишиневского теоретического лицея Orizont. Владимир Секу, Штефан Ников и Мариус Фрижа получили бронзовые медали, а почетные грамоты – Патрик Кэрунту и Виктор Шотропа.

В олиимпиаде приняли участие 320 школьников из 46 стран. Молдову представляли пятеро учащихся и два преподавателя – Сергей Кырлиг (доктор физических наук, Институт прикладной физики, руководитель группы) и Сергей Бызган (научный сотрудник Института прикладной физики, наблюдатель группы).

В то же время ученик XI-го класса столичного теоретического лицея Orizont Виктор Пуриче завоевал бронзовую медаль на 32-й Международной олимпиаде по информатике. Конкурс, организованный Сингапуром, проходил онлайн с 19 по 28 июня.

В олимпиаде приняли участие 335 школьников из 90 стран, Молдову представляли четверо учащихся Виктор Пуриче (XI класс), Михай Спиней и Станислав Брега (XII класс), Александр Андрей (X класс) и две предподавателей Сергей Корлат (магистр точных наук, Государственный университет Молдовы, руководитель группы) и Игорь Берку (менеджер e-Servicii Sectoriale, Агентство электронного управления, заместитель руководителя группы).

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