Пополнение автопарка: полиция Молдовы получила еще 30 новых машин

Полиция Молдовы произвела закупку еще трех десятков автомобилей, чтобы восполнить нехватку транспорта в территориальных отделениях.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Генинспекторат полиции (ГИП) Молдовы получил еще 30 новых автомобилей Dacia Duster. Машины предоставили для повышения скорости реагирования на вызовы граждан и более эффективного управления ситуацией с пандемией.

Как отметили в полиции, передача прошла перед зданием Генинспектората при участии руководителя ГИП Серджиу Паю и сотрудников подразделений полиции.

Автомобили приобретены в рамках плана действий МВД по обеспечению готовности реагирования на ситуацию с COVID-19, а также в рамках Программы бюджетной реформы полиции при финансовой поддержке внешних партнеров по восполнению нехватки авто в территориальных отделениях полиции.

"Уверен, что эти партнерские отношения будут продолжаться и в будущем через совместную деятельность, проекты и инициативы в области полиции. За 2017-2020 годы приобретено и оборудовано 159 автомобилей. Общее количество транспортных средств, задействованных для вызовов службы 112, составляет 189 единиц", – отметил Паю.

Кроме автомобилей молдавская полиция закупила и другое оборудование: мобильные лаборатории, принадлежности для различных миссий и другое. Общая стоимость закупок – 12,29 миллиона леев. Из этой суммы на авто было потрачено 11,97 миллиона леев.

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