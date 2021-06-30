14:05 30 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.40
  • USD17.98
  • RUB0.25
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Полиция получила 30 новых автомобилей

Пополнение автопарка: полиция Молдовы получила еще 30 новых машин

© Photo : Facebook / Poliția Republicii Moldova
Общество
Получить короткую ссылку
33 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/1e/35305683.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210630/35306789/popolnenie-avtoparka-politsiya-moldovy-poluchila-esche-30-novykh-mashin.html

Полиция Молдовы произвела закупку еще трех десятков автомобилей, чтобы восполнить нехватку транспорта в территориальных отделениях.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Генинспекторат полиции (ГИП) Молдовы получил еще 30 новых автомобилей Dacia Duster. Машины предоставили для повышения скорости реагирования на вызовы граждан и более эффективного управления ситуацией с пандемией.

Как отметили в полиции, передача прошла перед зданием Генинспектората при участии руководителя ГИП Серджиу Паю и сотрудников подразделений полиции.

Автомобили приобретены в рамках плана действий МВД по обеспечению готовности реагирования на ситуацию с COVID-19, а также в рамках Программы бюджетной реформы полиции при финансовой поддержке внешних партнеров по восполнению нехватки авто в территориальных отделениях полиции.

"Уверен, что эти партнерские отношения будут продолжаться и в будущем через совместную деятельность, проекты и инициативы в области полиции. За 2017-2020 годы приобретено и оборудовано 159 автомобилей. Общее количество транспортных средств, задействованных для вызовов службы 112, составляет 189 единиц", – отметил Паю.

Poliția a primit 30 de automobile noi
© Photo : Facebook / Poliția Republicii Moldova
Авто для полиции Молдовы.

Кроме автомобилей молдавская полиция закупила и другое оборудование: мобильные лаборатории, принадлежности для различных миссий и другое. Общая стоимость закупок – 12,29 миллиона леев. Из этой суммы на авто было потрачено 11,97 миллиона леев.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova7

По теме

На Молдову идет циклон: спасатели и полиция готовятся к наводнениям
Угон авто вместо ремонта: полиция Бельц задержала мошенников
Полиция разыскивает молодого человека из Кантемира, пропавшего пять дней назад
Теги:
Молдова, Генинспекторат полиции

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Дайверы убирают остатки рыбной фермы недалеко от острова Итака, Греция.
Фото: большая уборка – дайверы ликвидируют остатки рыбной фермы у острова Итака
Юная молдавская шахматистка Михаэла Котун сыграла вничью с Анатолием Карповым
Видео: шахматист Анатолий Карпов провел в Молдове сеансы одновременной игры
Итоговый список кандидатов на выборах в Молдове
Выборы в Молдове-2021: итоговый список кандидатов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться