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Аурелиу Чокой

И. о. премьера Молдовы прокомментировал ситуацию с новыми штаммами COVID

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (205)
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Sputnik Молдова
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Аурелиу Чокой считает, что гражданам республики следует как можно скорее вакцинироваться от коронавируса.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Исполняющий обязанности премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой призвал граждан страны вакцинироваться, чтобы республика смогла противостоять новым штаммам коронавируса.

Комментируя эпидемиологическую ситуацию в некоторых странах, Чокой обратил внимание, что штаммы "Дельта" и "Дельта плюс" агрессивные и оказывают более вредное воздействие на организм в сравнении с изначальной версией COVID-19.

"Хочу призвать граждан вакцинироваться как можно скорее, чтобы мы успели покрыть как можно больший спектр населения, так как мы должны быть готовы с точки зрения перспективы обеспечения устойчивости иммунитета наших граждан к новым агрессивным штаммам", – заявил Чокой на заседании правительства в среду.

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По его мнению, важно использование любой имеющейся вакцины. "С вакциной – первой и второй дозой – у каждого из нас есть шанс в случае контакта с агрессивными штаммами не приобрести тяжелую форму COVID-19", – заключил Чокой.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

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Вакцинация от коронавируса в Молдове
© Sputnik / Mihai Caraus
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

Шприц с дозой вакцины от коронавируса
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (205)

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Теги:
вакцинация, Молдова

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