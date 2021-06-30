ЕС меняет правила начисления НДС на онлайн-торговлю: что это значит

Теперь товары, купленные онлайн на сумму ниже 22 евро, также будут облагаться налогом на добавленную стоимость. Исключение составляют лишь некоммерческие посылки стоимостью до 45 евро.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Евросоюз, начиная с 1 июля 2021 года, вводит новые правила начисления налога на добавленную стоимость (НДС) для электронной торговли. Об этом сообщили в Госпредприятии "Почта Молдовы".

Так, согласно новым правилам, освобождение от налога на посылки стоимостью до 22 евро более не будет действовать.

"Исключение составляют некоммерческие посылки, отправленные от одного физического лица другому (С2С), стоимостью до 45 евро. Такие посылки с 1 июля 2021 года НДС облагаться не будут", - говорится в сообщении "Почта Молдовы".

В то же время на предприятии уточнили, что таможенные пошлины, взимаемые с импортных товаров стоимостью более 150 евро, остаются неизменными.

До введения изменения при получении посылки стоимостью ниже 22 евро получателю не нужно было платить налоги. Если стоимость отправления составляла 22–150 евро, отправление подлежало декларированию и обложению НДС. Если стоимость товаров превышает 150 евро, то кроме НДС следует оплатить и таможенный налог.

Кроме того, если в посылке находится продукт, облагаемый акцизным налогом, то он тоже подлежит уплате.

Таможенное оформление и НДС также потребуются для товаров, заказанных до 1 июля, но доставленных после.

Новые правила являются результатом законодательных изменений на европейском уровне в соответствии с Директивой Европейского совета, вносящей поправки в Директивы ЕС в области НДС.

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