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Лето в Кишиневе

В парках Кишинева будут работать фонтаны для питья

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
События Кишинева (266)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210630/35313627/V-parkakh-Kishineva-budut-rabotat-fontany-dlya-pitya.html

Поставщик воды призывает граждан сохранять фонтаны, которые приносят пользу всему сообществу.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Мэрия Кишинева сообщает об открытии фонтанов для питья в общественных местах на территории столицы. По замыслу местных властей, фонтаны для питья должны помочь людям во время аномальной жары.

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"В течение нескольких недель кишиневцы и гости города могут бесплатно пользоваться качественной водой из источников. В то же время следует отметить, что поставщик воды принял все меры предосторожности и дезинфекции, чтобы предотвратить распространение инфекции COVID-19″, — сообщают в мэрии.

Фонтаны расположены в парке "Валя Морилор", в парке Штефана чел Маре, в Соборном парке, в парке "Алунелул".

Также в секторе Ботаника, рядом с парком "Валя Трандафирилор", без перебоев работает бювет. С начала 2021 года из указанного источника было использовано более тысячи тонн воды.

Водопроводные фонтаны для питья были установлены Водоканалом Кишинева в 2017 году.

Поставщик воды призывает граждан сохранять фонтаны, которые приносят пользу всему сообществу.

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Тема:
События Кишинева (266)

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Теги:
фонтан, Кишинев, лето

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