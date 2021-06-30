В парках Кишинева будут работать фонтаны для питья

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Мэрия Кишинева сообщает об открытии фонтанов для питья в общественных местах на территории столицы. По замыслу местных властей, фонтаны для питья должны помочь людям во время аномальной жары.

"В течение нескольких недель кишиневцы и гости города могут бесплатно пользоваться качественной водой из источников. В то же время следует отметить, что поставщик воды принял все меры предосторожности и дезинфекции, чтобы предотвратить распространение инфекции COVID-19″, — сообщают в мэрии.

Фонтаны расположены в парке "Валя Морилор", в парке Штефана чел Маре, в Соборном парке, в парке "Алунелул".

Также в секторе Ботаника, рядом с парком "Валя Трандафирилор", без перебоев работает бювет. С начала 2021 года из указанного источника было использовано более тысячи тонн воды.

Водопроводные фонтаны для питья были установлены Водоканалом Кишинева в 2017 году.

Поставщик воды призывает граждан сохранять фонтаны, которые приносят пользу всему сообществу.

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