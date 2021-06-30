Вода строго по графику – жара принесла жителям Комрата новые проблемы

КОМРАТ, 30 июн – Sputnik, Максим Топал. Житель Комрата Егор вместе с семьей живет в частном секторе. Молодому человеку нужно помогать семье ухаживать за домашней живностью и обрабатывать огород.

"Учитывая, что темнеет поздно, приходится работать допоздна. Поэтому неприятно то, что воду вечером начали отключать. Теперь нужно успевать сходить в душ. Если семья большая, это сложно", – говорит Егор.

У Дмитрия – жена и трое детей.

"Те, у кого много детей, меня поймут. Попробуйте до 11 ночи выкупать всех детей, искупаться самому и жене. В XXI веке подавать воду по графику – ненормально. Нужно решать проблему, чтобы мы не боялись прихода лета", – признается житель Комрата.

Проблемы у рядовых комратчан начались с приходом жары. Дело в том, что жителям, многие из которых живут в частном секторе, в целях сохранения урожая приходится чаще поливать огороды. И в целом потребление воды с приходом лета серьезно возрастает.

© Sputnik / Maxim Topal Егор – житель Комрата

Однако главная насосная станция способна перекачивать в сутки до 5 тысяч кубометров воды. Летом эти объемы расходуются всего за 17 часов.

Как следствие, в Комрате вновь прибегли к подаче воды по графику – с 23.00 до 05.00 гагаузская столица полностью отключена от воды. Ночью работающие на полную мощность насосы успевают накачать в систему достаточно воды, чтобы "дотянуть" до вечера, рассказала Sputnik и. о. директора муниципального водоканала Татьяна Славиогло.

"Каждый час в диспетчерскую предприятия поступает информация об уровне воды в резервуарах. Если уровень слишком низкий, то нам приходится на ночь отключать город от воды, чтобы днем она была в домах людей. Действуем по ситуации, но стараемся отключать воду не каждый день – мы понимаем, что у жителей это вызывает сложности. Если июль и август будут такими же жаркими, как последние несколько дней, мы будем вынуждены и далее прибегать к отключениям", – заявила Славиогло.

© Sputnik / Maxim Topal Вода строго по графику. Жара принесла жителям Комрата новые проблемы

Решить проблему дефицита воды возможно путем бурения дополнительных артезианских скважин в каждом микрорайоне Комрата, воду из которых будут подавать в городские сети. Однако это будет стоить серьезных денег, которых в бюджете нет.

Пока же компания-поставщик услуг рекомендует жителям рационально использовать воду.

Гагаузская столица питается водой из Чок-Майданского водозабора, сооруженного в 1999 году. Рассчитано было сооружение на 50 лет использования.

По прогнозам Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, в ближайшую неделю в Гагаузии сохранится жаркая погода. Температура воздуха будет варьироваться от +28°C до +33°C. Ожидаются дожди и переменная облачность. Столбики термометров ночью не опустятся ниже +20°C.

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