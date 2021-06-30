Зловоние убрать до минимума: как идут работы на очистных в Кишиневе

На очистной станции в столице выполнена большая часть работы по обеспечению переработки ила, а также уменьшению количества осадков и нейтрализации неприятного запаха.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан осмотрел в среду очистные сооружения в столице, где выполнено более 80% работ по строительству станции очистки сточных вод и новой линии обработки осадка.

"Большинство строительных работ и монтаж нового оборудования находятся на стадии завершения. Проект реабилитации станции предусматривает строительство новых технических объектов, реконструкцию существующих, а также модернизацию технологического оборудования, что обеспечит снижение расходов по эксплуатации", - рассказал на своей странице в Facebook Чебан.

Как отметил примар, основная задача - "строительство новой линии по обработке ила и внедрение технологического процесса анаэробной ферментации и обезвоживания осадка".

Чебан объяснил, что внедрение этих современных технологий сводит к минимуму риск появления неприятного запаха на территории очистных сооружений.

"Одновременно с этим была введена в эксплуатацию первая из семи запланированных к реабилитации гидротехнических установок, и в настоящее время ведутся подготовительные работы к вводу в эксплуатацию второй установки", - пояснил градоначальник.

По данным примара, работы выполняет немецкий подрядчик: общая стоимость контракта - 24,2 миллиона евро.

Как рассказал Чебан, параллельно решается проблема неприятного запаха в столице: построят технологическую линию по переработке ила методом пиролиза, проект будет софинансирован Национальным экологическим фондом.

По словам Чебана, монтаж данной линии на станции по очистке сточных вод - единственное долгосрочное решение в этом плане, а суть технологии пиролиза заключается в уменьшении количества осадка: "этот метод позволит из 100 тонн ила, который ежедневно "производится" в Кишиневе, получить 10 тонн, и это количество может быть преобразовано в безвредную пыль для дальнейшего использования".

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