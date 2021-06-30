Спасение утопающих – в самодисциплине и информированности

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Цель акции, прошедшей в среду, 30 июня, – донести до как можно большего количества людей информацию о рисках, сопутствующих отдыху на водоемах.
На мероприятии выступили глава ГИЧС Михаил Харабаджиу, замначальника Национальной инспекции общественной безопасности Алексей Гросу, мэр Вадул-луй-Водэ Юрий Онофрийчук. Их слова о необходимости соблюдения строгих мер предосторожности на воде подтверждаются довольно мрачной статистикой: только за первые шесть месяцев текущего года на молдавских водоемах погибли 39 человек, в том числе восемь детей.
Короткую официальную часть мероприятия сменили "практические занятия". Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, расположившись прямо на песке пляжа, наглядно, на манекенах, продемонстрировали простые и эффективные манипуляции, позволяющие вернуть к жизни захлебнувшегося купальщика.
Отметим, что демонстрация вызвала немалый интерес отдыхающих.
"Наверное, было бы некорректно говорить о какой-то определенной категории людей, входящих в главную "группу риска" несчастных случаев на водоемах, – сказал в интервью Sputnik Молдова начальник Главного управления превенции ГИЧС Олег Малашевский. – Но естественно, мы ведем статистику по причинам утопления.
На первом месте стоит купание в нетрезвом виде. Далее, к сожалению, дети оставленные на водоемах без присмотра взрослых. И конечно, сильно рискуют те, кто выходит купаться на незнакомой воде, зачастую в неразрешенных местах".
Есть, по словам Олега Малашевского, еще один фактор, ведущий к трагедиям на воде.
"Многие, оказываясь у водоемов, попросту переоценивают свои силы и навыки. К тому же - отсутствие элементарной самодисциплины. Мы же, в свою очередь, стараемся сделать все возможное, чтобы донести до каждого гражданина о мерах безопасности на воде, мерах по спасению утопающих, меры по самоспасению. Собственно то, что мы сегодня делали на пляже в Вадул-луй-Водэ", – сообщил Малашевский.
А еще молдавские спасатели лично пообщались с отдыхающими и вручили им информационные материалы.
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