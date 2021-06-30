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Большегруз

Движение большегрузов ограничат по всей стране: в чем причина

© Sputnik / Maksim Blinov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210630/35316292/Dvizhenie-bolshegruzov-ogranichat-po-vsey-strane--v-chem-prichina.html

Движение с нарушением ограничений по общей массе транспортных средств при температуре воздуха выше 30 ° C влечет санкции в соответствии с положениями Кодекса о правонарушениях.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Государственная администрация автомобильных дорог предупреждает перевозчиков о введении временного ограничения на передвижение транспортных средств массой более 20 тонн по национальным дорогам с асфальтобетонным дорожным покрытием. Мера действует в  дни, когда дневная температура воздуха будет превышать +30 градусов по Цельсию, солобщает пресс-служба ведомства.

Собака в солнечных очках держит сумку в зубах у пешеходного перехода. Архивное фото
© Sputnik / Alexey Malgavko
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Движение большегрузных транспортных средств по национальным дорогам запрещено с 10.00 до 20.00 во избежание износа участков дорог с низкой несущей способностью. 

"Для этого устанавливаются соответствующие ограничительные указатели. Ограничения не распространяются на транспортные средства, осуществляющие перевозку людей, живых животных и скоропортящихся продуктов животного и растительного происхождения, для реагирования в чрезвычайных ситуациях, а также оборудованных средствами первой помощи и/или использующихся для предотвращения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также для ремонта дорог в пределах строительных площадок", - сообщает Госадминистрация автодорог. 

Ведомство настоятельно рекомендует участникам дорожного движения уведомлять Национальную инспекцию общественной безопасности по телефону 112, если они замечают движение тяжелых транспортных средств по национальным дорогам общего пользования с ограниченным доступом к ним.

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