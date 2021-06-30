Россия поможет обеспечить школы Приднестровья учебниками на молдавском языке

Долгосрочная образовательная программа поможет обеспечить всех учащихся региона учебниками на молдавском и украинском языках за счет государственного бюджета и внешней гуманитарной помощи.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. В Приднестровском регионе продолжится государственная программа "Учебник". Проект программы, рассчитанной на предстоящие пять лет, Верховный Совет Приднестровья принял в первом чтении.

Согласно программе, школы региона будут обеспечены учебниками на молдавском и украинском языках. Учебно-методической литературой обеспечат детские сады, специальные (коррекционные) организации образования, профессиональные учреждения.

Частично в реализации этой программы региону помогает гуманитарная помощь России.

"В программе "Учебник" предусмотрено снабжение учебной литературой специальных коррекционных учебных заведений через государственный бюджет. Частично данную проблему решала гуманитарная помощь, в частности, России. Но через программу это позволит систематически по необходимости дополнять и обновлять учебную литературу, которая необходима детям. На 5 лет на учебную литературу для коррекционных школ заложено 600 тысяч рублей", - объяснил депутат Верховного Совета Вадим Кравчук.

Уточняется, что часть мероприятий из действующей до конца года программы была перенесена в новую, так как финансирование было обеспечено только на 26,6%.

"Финансирования не хватало в связи с перебросом средств на борьбу с COVID. Тем не менее программа позволяла обеспечить учебниками школы с молдавским и украинским языками обучения. Это единственный источник формирования учебного фонда в данных школах. Важно поддержать проект новой программы в связи с тем, что родители сейчас освобождены от арендной платы за учебники", – отметила на пленарном заседании министр просвещения Алла Николюк.

Для реализации программы "Учебник" на 2022–2026 годы необходимо почти 5 миллионов приднестровских рублей (один молдавский лей равен 88 копейкам).

Проект принятого в первом чтении документа депутаты планируют рассмотреть во втором чтении на следующем пленарном заседании 7 июля.

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