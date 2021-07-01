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Сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций продемонстрировали методы спасения на водах

Погодные рекорды Молдовы 1 июля

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210701/35317784/Pogodnye-rekordy-Moldovy-1-iyulya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Самым холодным 1 июля на территории Молдовы выдалось дважды.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики. 

Сбор урожая картофеля
© Sputnik / Антон Денисов
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По информации синоптиков, в 1900 и 1956 годах в этот день воздух прогрелся всего до +10,4 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 1 июня зафиксировали несколько лет назад – в 2017-м. Тогда термометры показали +34,6 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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