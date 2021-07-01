Погодные рекорды Молдовы 1 июля

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Самым холодным 1 июля на территории Молдовы выдалось дважды.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1900 и 1956 годах в этот день воздух прогрелся всего до +10,4 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 1 июня зафиксировали несколько лет назад – в 2017-м. Тогда термометры показали +34,6 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,1 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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