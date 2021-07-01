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Ольга Кара

Жара продолжается: продукты, которые нужно есть летом

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210701/35318184/Zhara-prodolzhaetsya-produkty-kotorye-nuzhno-est-letom.html

Золотые правила во время зноя: какие продукты нужно есть, чтобы организм выдерживал высокие температуры, и какие продукты следует исключить из меню?

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Во время жары аппетит значительно снижается, поэтому рекомендуется выбирать более низкокалорийную диету. Об этом Sputnik Молдова рассказала диетолог Ольга Кара. Вегетарианская или постная диета будет хорошим вариантом для организма, отметила она.

Как легче перенести сильную жару
© Sputnik
Что можно и что нельзя делать в сильную жару

"Утром или вечером можно есть больше белковой пищи, чтобы организм усваивал все питательные вещества, содержащиеся в ней. Лучший выбор летом - фрукты (вишня, черешня, малина, клубника, персики, яблоки и т. д.) и овощи (помидоры, огурцы), капуста, зеленый лук, цветная капуста, спаржа и т. д.), которые приносят значительное количество витаминов, микро- и макроэлементов. Если мы говорим о потреблении животного белка — рекомендуется куриное мясо", — сказала диетолог.

Ольга Кара также утверждает, что во время жары нашему организму требуется дополнительный уровень гидратации. Лучше всего пить воду комнатной температуры, а не холодные газированные напитки.

"Процесс потоотделения приводит к дисбалансу уровня воды и минералов в организме. Важно начинать утро со стакана воды и пить ее в течение дня. Холодные напитки могут вызвать температурный шок в организме и не способствовать поддержанию необходимого уровня гидратации", — сказала специалист.

С понедельника в стране были зафиксированы высокие температурные значения, а метеорологи выпустили предупреждение о сильной жаре.

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Теги:
еда, продукты, эффективная диета, жара

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