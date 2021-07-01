Это коснется всех: какие изменения вступили в силу в Молдове с 1 июля

Читайте в обзоре Sputnik Молдова о том, как изменились тарифы на некоторые государственные услуги, в каком возрасте с 1 июля женщины республики будут выходить на пенсию, а также что происходит с ценами на топливо.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Новые тарифы на оформление паспортов, свидетельств о заключении и расторжении браков, повышение пенсионного возраста для женщин и вступление в силу новой методологии цен определения цен на топливо – топ изменений, которые вводятся в Молдове с 1 июля.

Повышение пенсионного возраста

В Молдове с 1 июля вступают в силу изменения, связанные с пенсионным возрастом. Так, женщины будут выходить на заслуженный отдых с 59,5 лет, а не с 59, как было ранее.

Согласно изменениям, вступившим в силу в 2016 году, в Молдове возраст выхода на пенсию у мужчин составляет 63 года. Планировалось поэтапно уровнять эту планку и для женщин. Так, с 1 июля 2020 года они начали выходить на заслуженный отдых уже в 59 лет. В соответствии с утвержденным графиком верхняя возрастная планка должна была повышаться и далее, пока не возросла бы до 63 лет. Достигнуть этого показателя планировали к 1 июля 2028 года.

Вместе с тем, в конце 2020-го депутаты молдавского парламента проголосовали за снижение пенсионного возраста – до 57 лет для женщин и до 62 для мужчин, то есть решено вернуться к положению вещей до проведения пенсионной реформы.

Новые тарифы на документы

Также 1 июля истекли шесть месяцев с момента публикации изменений в Официальном мониторе, касающихся тарифов на некоторые услуги, предоставляемые Агентством госуслуг.

Так, регистрация брака без торжественной церемонии в день, установленный согласно закону, обойдется в 260 леев. Ранее эта услуга была бесплатной.

Стоимость торжественной росписи в рабочее время останется прежней — 500 леев, а в нерабочее время, в выходные или

праздничные дни — 1500 леев (было 1000 леев). Стоимость проведения торжественной церемонии бракосочетания вне загса в установленный согласно закону день составит 1000 леев (в рабочее время) и 2000 леев (в не рабочее время), за исключением транспортных расходов.

За развод тоже придется платить больше. Так, регистрация расторжения брака на основании совместного заявления супругов или одного из супругов составит 300 леев, а было – 100.

Удостоверение личности (булетин) можно будет получить через 20 рабочих дней, а не через 30 календарных, как сейчас. Его стоимость останется прежней — 130 леев. За 15 дней оформить булетин уже нельзя (это стоило 200 леев), но можно это сделать за 10 рабочих дней за 260 леев. Стоимость изготовления удостоверения личности за 5 рабочих дней останется прежней — 390 леев, за сутки — 520 леев, а в день обращения – 650 леев.

С 1 июля загранпаспорт за 850 леев можно будет получить также за 20 рабочих дней, а не за 30 календарных дней, как было. За 15 дней паспорт получить уже нельзя (его изготовление стоило 1060 леев), но можно будет его оформить за 10 рабочих дней, что обойдется в 1280 леев. Стоимость паспорта, изготовленного за 5 рабочих дней, останется прежней — 1490 леев, как и за сутки — 1700 леев и в день обращения – 2130 леев.

Тарифы на выдачу загранпаспорта ребенку до 12 лет также изменятся. Вместо 30 календарных дней теперь документ также можно получить за 20 дней за те же 650 леев. А если процесс нужно ускорить, то за 10 дней вместо 15 подготовка документов обойдется в 980 леев, а не в 1140, как было ранее. Тарифы за остальные сроки не изменились: за 5 рабочих дней – 1140 леев, за один рабочий день – 1300 леев, а в день обращения – 1630 леев.

Что будет с ценами на топливо?

В республике 1 июля вступила в силу новая методология определения цен на топливо и максимально возможную торговую наценку (маржу) топливных компаний. За этот документ совет директоров Национального агентства по регулированию энергетики (НАРЭ) проголосовал 14 июня.

Новая методология основана на законопроекте, принятом в начале апреля 2021 года.

Согласно утвержденному документу, цена на литр топлива должна быть привязана к котировкам американского агентства Platts, а маржа топливных компаний — ограничена НАРЭ. Похожая методология действовала в Молдове с 2016 по 2018 год.

Формула расчета цены на литр топлива в соответствии с законом в упрощенном виде выглядит так: средняя величина котировок Platts на определенный вид топлива + налоги (ставка акциза + ставка НДС) + маржа, устанавливаемая НАРЭ раз в полгода, = максимальная цена розничной реализации.

Согласно новой методологии, максимальные розничные цены на основные нефтепродукты и сжиженный газ будут рассчитываться из расчета один литр отдельно для каждого вида нефтепродуктов и каждой импортируемой партии по вышеуказанной формуле.

Более того, каждый рабочий день до 12.00 НАРЭ будет публиковать на своем сайте максимальную стоимость импортируемого топлива в леях, исходя из котировок Platts и обменного курса (без учета маржи и налогов), по каждому нефтепродукту отдельно. Эти индикаторы будут использоваться игроками топливного рынка для расчета максимального уровня цен для каждой партии, ввозимой на следующий день начиная с 00.01.

Розничные торговые цены на основные нефтепродукты и сжиженный газ станут устанавливаться каждым экономическим оператором отдельно и не должны будут превышать максимальные цены, определенные в соответствии с методологией. Изменение максимальных цен не обязывает поставщиков устанавливать новые цены, если действующая не превышает максимальных значений.

Согласно методологии, как только на отдельно взятой заправочной станции закончится очередная партия топлива, новые цены на топливо не будут устанавливаться раньше следующего дня.

На второе полугодие 2021 года НАРЭ установило следующую маржу: 2,33 лея на литр для бензина и дизтоплива и 1,98 лея для сжиженного газа.

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