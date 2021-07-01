Молдова может остаться без бензина: на сколько хватит запасов топлива

Нефтяные компании недовольны ограничением цен на топливо. В стране ходят слухи, что они могут прекратить импорт в знак протеста. Если это произойдет, мы рискуем оказаться в кризисной ситуации, считает Виктор Парликов.

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. С первого июля Национальное агентство по регулированию в энергетике начинает контролировать рынок нефтепродуктов в соответствии с новой методологией расчетов. Максимальные цены устанавливаются на основе котировок Platts за 14 дней до импорта.

Бывший директор Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Виктор Парликов сказал Sputnik Moldova, что новая методология является административной мерой, которая может привести к кризису в отрасли.

Это связано с тем, что некоторые компании могут в знак протеста прекратить импорт топлива в Республику Молдова, в результате чего мы можем столкнуться с его нехваткой.

Парликов утверждает, что если крупные молдавские компании остановят импорт, то для нашей страны ситуация может быть довольно сложной. Однако если к этому прибегнут только мелкие компании, масштабного кризиса удастся избежать.

Бывший директор НАРЭ также отметил, что ведомство действует с помощью административного подхода, игнорируя регулирующие и рыночные инструменты.

"В целом этот подход был крайне популистским, опасным, и если красная линия действительно была пересечена, и нефтяные компании действительно не соблюдают условия максимальной цены, установленные Агентством, то я не исключаю, что будет кризис", — заявил Парликов.

Специалист отметил, что власти должны позаботиться об обеспечении достаточных запасов нефтепродуктов, ведь неизвестно, хватит ли топлива, которым сейчас располагает Молдова, на 15 дней.

"У нас есть обязательство реализовать ее [директиву ЕС, касающуюся запасов топлива — прим. ред.], но пока она не выполняется и, к сожалению, вместо того, чтобы создать запасы нефтепродуктов в стране не менее чем на 61 день, как предусмотрено этой директивой, у нас сегодня едва ли есть запас на 15 дней. Соответственно, если импорт действительно прекратится, это может стать крайне болезненным", — отметил Парликов.

Парликов упомянул, что пока не ясно, как установление этих максимальных цен повлияет на рынок, и как себя поведут компании, тем не менее он уверен, что больше всего пострадают небольшие фирмы и конечные потребители, ну а крупным организациям удастся выжить в этой ситуации.

"Единственное, что сделало НАРЭ, – выполнило плохо составленный закон. Я уже говорил об этом раньше. Это все равно, что дать леснику топор и сказать ему сделать операцию на глазу. Итак, перед НАРЭ была поставлена ​​задача, для которой не было инструментов. Роль НАРЭ заключается в регулировании монополизированных рынков, но перед ним была поставлена ​​задача каким-то образом установить предельную цену для конкурентного рынка. Другими словами, она заменяет здоровую конкуренцию искусственным математическим расчетом. Очевидно, это не может закончиться хорошо", — заключил Парликов.

Напоминаем, что 14 июня НАРЭ утвердило новую методологию расчета и применения цен на нефтепродукты. Таким образом, цены устанавливаются каждым экономическим агентом и не могут превышать максимальные цены, определенные методологией.

Согласно утвержденному документу, цена на литр топлива должна быть привязана к котировкам американского агентства Platts, а маржа топливных компаний — ограничена НАРЭ. Похожая методология действовала в Молдове с 2016 по 2018 год.

Формула расчета цены на литр топлива в соответствии с законом в упрощенном виде выглядит так: средняя величина котировок Platts на определенный вид топлива + налоги (ставка акциза + ставка НДС) + маржа, устанавливаемая НАРЭ раз в полгода, = максимальная цена розничной реализации.

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