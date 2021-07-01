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Детская площадка

Кишиневские полицейские и спасатели обсудили с детьми вопросы безопасности

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210701/35323335/kishinevskie-politseyskie-i-spasateli-obsudili-s-detmi-voprosy-bezopasnosti.html

Представители обоих ведомств считают, что в период летних каникул дети и подростки особо нуждаются в осведомленности и персональных мерах предосторожности - дома, на улице, в интернете, на водоемах, в транспорте.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Команда мобильного информационного Центра кишиневского Управления полиции совместно с сотрудниками Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций (IGSU) провела в столичных летних лагерях несколько информационно-просветительских мероприятий.

Представители обоих ведомств считают, что в период летних каникул дети и подростки особо нуждаются в знаниях и навыках, обеспечивающих личную безопасность.

"В ходе мероприятий мы проинформировали ребят о мерах предосторожности, которые необходимо знать и соблюдать во время каникул. Хотя мы обсуждали сразу несколько тем, дети были очень активны, охотно задавали вопросы, касающиеся правил безопасности дома, на улице, в интернете, на водоемах, в транспорте", – сообщает пресс-служба IGSU.

Спасатели также отметили, что их юные слушатели были в полном восторге от служебных машин и экипировки пожарных, которую ребята с удовольствием примерили.

В мероприятиях приняли участие 100 детей и семеро преподавателей.

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Теги:
спасатели, Кишинев

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