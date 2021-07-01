Протест аграриев перед зданием администрации президента Молдовы
Среди лозунгов также звучат призывы к главе государства с требованием "открыть российский рынок". Протестующие обращают внимание на то, что "Молдова – аграрная страна" и сельхозпроизводители нуждаются в поддержке.
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Нефтяные компании недовольны ограничением цен на топливо. В стране ходят слухи, что они могут прекратить импорт в знак протеста. Если это произойдет, мы рискуем оказаться в кризисной ситуации, считает Виктор Парликов.