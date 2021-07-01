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Протест аграриев перед зданием администрации президента Молдовы

Протест аграриев перед зданием администрации президента Молдовы

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210701/35323602/protest-agrariev-pered-zdaniem-administratsii-prezidenta-moldovy.html

Несколько десятков сельхозпроизводителей пикетируют здание администрации главы государства. Среди требований – выполнений обещаний, которые были даны аграриям ранее.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Перед зданием администрации президента Молдовы в четверг проходит протест сельхозпроизводителей.

Пикетчики недовольны ценами на топливо. Кроме того, аграрии задаются вопросом, когда будут выполнены обещания, которые давались им ранее.

Agricultorii au organizat un protest la Președinție
© Sputnik / Mihai Caraus
Протест аграриев перед зданием администрации президента Молдовы

Среди лозунгов также звучат призывы к главе государства с требованием "открыть российский рынок". Протестующие обращают внимание на то, что "Молдова – аграрная страна" и сельхозпроизводители нуждаются в поддержке.

Agricultorii au organizat un protest la Președinție
© Sputnik / Mihai Caraus
Протест аграриев перед зданием администрации президента Молдовы

Пришли аграрии к зданию администрации президента не с пустыми руками, они оставили на парадной лестнице несколько ящиков с фруктами.

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Теги:
аграрии, администрация президента, протест

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