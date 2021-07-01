Ущерб на сотни миллионов леев: с какой проблемой столкнулась Молдова

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды рассказал о состоянии посевов, об ущербе, причиненном агросектору в результате ливней и града, а также о противоградовой системе.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Из-за непогоды в Молдове за последние два месяца пострадали тысячи гектаров сельхозкультур, а предварительный ущерб от ливней и града оценивается в сотни миллионов леев. Об этом заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу на брифинге в четверг.

Бочка меда?

Свое выступление чиновник начал с того, что после сложного для сельского хозяйства 2020-го, когда была сильнейшая засуха, агросектор рассчитывает на благоприятный 2021 год.

"Потому что меры, которые были предприняты в 2020-м, на текущий сельскохозяйственный год приносят свои результаты. Напомню, что выделили порядка 324 миллионов леев на обеспечение осенней посевной кампании, в частности, озимых культур – пшеницы, овса, рапса", – добавил и. о. главы Минсельхоза.

По его словам, на данный момент в стране засеяно свыше 318 тысяч гектаров пшеницы, в основном речь идет об озимых культурах, порядка 64 тысяч гектаров овса, 494 тысячи гектаров кукурузы и более 360 подсолнечника. Площади, отведенные под картофель, занимают такие же масштабы, как и в предыдущие годы, – порядка 20-21 тысячи.

"Хочу отдельно остановиться на основных культурах, которые обеспечивают продовольственную безопасность страны. Состояние культур на данный момент хорошее и даже очень хорошее. Должен отметить, что на юге страны в Кагульском районе уже началась уборочная кампания на небольших площадях. В частности, речь идет об уборке озимого овса, и результаты очень хорошие – 5-7 тонн с гектара", – отметил и. о. министра.

Ложка дегтя!..

Однако сразу после положительного отчета и. о. главы Минсельхоза перешел к суровым фактам.

"Не во всем положение вещей хорошее. На протяжении мая и июня – да даже вчера – были сильные дожди. Мы ежедневно получаем отчеты от Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям", – сказал Пержу.

Он отметила, что Минсельхоз запросил, чтобы во всех районах, которые затронула непогода, были организованы комиссии по чрезвычайным ситуациям, и по каждому сельхозугодью, которое пострадало в результате стихии, была проведена оценка на месте, а все отчеты были направлены в Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям для принятия дальнейших мер.

И. о. министра отметил, что в Молдове в 2021 году, в частности, в мае-июне зарегистрировано порядка 40 чрезвычайных ситуаций природного характера – ливни, град, сильный ветер. Последствия непогоды затронули территорию 77 населенных пунктов 23 районов. Наиболее пострадали Сынжерейский, Флорештский, Унгенский, Сорокский, Штефан-Водский, Криулянский, Дондюшанский, Шолданештский, Резинский, Яловенский, Теленештский, Оргеевский, Дрокиевский и Кагульский районы. До 28 июня пострадали важные сегменты как инфраструктуры, но в большинстве своем речь идет о сельскохозяйственном секторе, сказал Пержу.

"Пострадали свыше 1640 гектаров кукурузы, 1850 гектаров подсолнечника, более 1100 гектаров пшеницы и столько же овса, 1467 гектаров сахарной свеклы, свыше 50 гектаров рапса, 17 гектаров овощей, 367 гектаров виноградников и более 2200 гектаров садов. Если говорить о других культурах – клубнике и овощах, то пострадали свыше 200 гектаров", – подчеркнул и. о. главы Минсельхоза.

Ущерб влетел в копеечку

Материальный ущерб в результате непогоды, зарегистрированный до 28 июня, как уточнил и. о. главы Минсельхоза, превышает 162 миллиона леев. Как пояснил Пержу, в дополнение к этой сумме будет добавлено еще как минимум 65 миллионов леев – ущерб, причиненный в результате непогоды в Штефан-Водском.

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Таким образом, ущерб только сельскохозяйственным культурам оценивается в 227 миллионов леев, добавил чиновник.

Противоградовая служба

И. о. министра сообщил, что власти планируют оборудовать дополнительные противоградовые ракетные установки. В частности, речь идет о 18 пунктах в Штефан-Водском, Каушанском, Хынчештском и Шолданештском районах. По его словам, некоторые противоградовые пункты невозможно активировать из-за нехватки сотрудников – речь идет о людях со специальной подготовкой. Как отметил Пержу, необходимы порядка 120 человек.

"Обратились за финансовой помощью еще в декабре. Запросы передавались как со стороны Противоградовой службы, так и министерства. Мы запросили не такую большую сумму – 7,5 миллиона леев, чтобы была возможность выплатить зарплату примерно 120 сотрудникам Противоградовой службы. По определенным причинам мы не можем нанять этих людей, и в результате теряем десятки и сотни миллионов леев", – отметил и. о. министра.

В настоящее время в Молдове насчитывается 132 противоградовых пункта, которые защищают порядка миллиона 660 тысяч гектаров. Те 18 точек, которые предполагается установить дополнительно, охватят еще 250 тысяч гектаров. Пержу отметил, что вся страна не может быть защищена от града – к примеру, есть зоны, через которые проходит авиасообщение или приграничные зоны.

И. о. министра также обратился к правительству с просьбой выделить 12 миллионов леев на закупку 2000 противоградовых ракет.

В заключении Пержу отметил, что "исходя из существующей специфики климата и в контексте представленной информации, Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды обращается к правительству Республики Молдова с просьбой выделить финансовые средства в размере порядка 246 миллионов леев из Резервного фонда для частичной компенсации ущерба сельской инфраструктуре и агросектору в результате стихийных бедствий".

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