Молдова – в списке стран, граждане которых могут въезжать в ЕС, но есть условия

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что республика включена в список стран, граждане которых могут въезжать в Европейский союз без ограничений, предоставив подтверждение о прививке вакциной, признанной в ЕС, или отрицательный тест на COVID-19.

"Решение Европейского союза носит рекомендательный характер для стран-членов. Это решение дает возможность нам путешествовать и вновь увидеться с родными. Чтобы попасть в так называемую "зеленую зону", каждая страна была тщательно проанализирована с указанием как медицинских, так и эпидемиологических индексов, а также мер, принятых для борьбы с вирусом", – пояснила Санду.

Глава государства призвала население продолжать беречь себя и вакцинироваться. Как считает президент, этот один ключевых критериев, чтобы республика оставалась в этом списке, а граждане страны оставались здоровыми и у них была возможность путешествовать.

Единые сертификаты

На территории Евросоюза с 1 июля вступает в действие единая система COVID-сертификатов, позволяющая свободно перемещаться по Европе.

Предполагается, что документы позволят их обладателям перемещаться по Евросоюзу без задержек на границе – без очередей, тестирования, заполнения бумаг и карантина.

Сертификаты будут представлять собой QR-коды, получить их можно на бесплатной основе. Выдачу их в каждой стране наладят национальные власти, но во всем ЕС сертификаты будут признаны.

Всего доступны три вида коронавирусных сертификатов: о вакцинации, о выздоровлении и об отрицательном тесте, при этом действительны они на строго ограниченное время – 12 месяцев.

ЕС по мере открытия границ будет стремиться к взаимному признанию вакцинных сертификатов и с третьими странами.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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