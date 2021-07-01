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Отчет полиции: смертельные превышения скорости и 16 тысяч штрафов

© Pixabay / Skitterphoto
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210701/35331468/Otchet-politsii-smertelnye-prevysheniya-skorosti-i-16-tysyach-shtrafov.html

Только в июне патрульные инспекторы наложили санкции на более чем 16 400 водителей за нарушение скоростного режима.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. В прошлом месяце полицейские оштрафовали 16 400 водителей за нарушение скоростного режима. Об этом сообщает Генеральный инспекторат патрулирования.

Дорожный знак
© Sputnik / Mihai Caraus
Нарушения ПДД в Молдове: сколько пьяных за рулем и превышений скорости

По данным полицейских, из-за нарушения скоростного режима совершено 80 дорожно-транспортных происшествий, в результате чего семь человек погибли и 98 получили травмы.

"Водители, перестаньте быть примером последствий превышения скорости. Призыв относится в том числе к водителям грузовиков на международных маршрутах", — призывают полицейские.

Здоровое общество — это общество, которое вместе вносит свой вклад в безопасное будущее, в том числе на дорогах, утверждают в полиции.

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Теги:
штрафы, полиция, Молдова, Кишинев

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