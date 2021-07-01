Отчет полиции: смертельные превышения скорости и 16 тысяч штрафов

Только в июне патрульные инспекторы наложили санкции на более чем 16 400 водителей за нарушение скоростного режима.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. В прошлом месяце полицейские оштрафовали 16 400 водителей за нарушение скоростного режима. Об этом сообщает Генеральный инспекторат патрулирования.

По данным полицейских, из-за нарушения скоростного режима совершено 80 дорожно-транспортных происшествий, в результате чего семь человек погибли и 98 получили травмы.

"Водители, перестаньте быть примером последствий превышения скорости. Призыв относится в том числе к водителям грузовиков на международных маршрутах", — призывают полицейские.

Здоровое общество — это общество, которое вместе вносит свой вклад в безопасное будущее, в том числе на дорогах, утверждают в полиции.

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