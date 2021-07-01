Эпидемиолог из Гагаузии рассказал, кого могут обязать вакцинироваться

КОМРАТ, 1 июл - Sputnik, Максим Топал. Всех тех, кто "работает с людьми", не просто можно, но и нужно обязать проходить вакцинацию от COVID-19. Такого мнения придерживается директор Центра общественного здоровья Гагаузии, эпидемиолог Иван Хаста.

Отвечая на вопрос о том, будут ли в Молдове принудительно вакцинировать граждан от коронавируса, Иван Хаста заметил, что на сегодняшний день конкретных решений правительства по этому поводу пока нет, но "вполне возможно", что такое произойдет.

Начать же в этом случае следует с тех, кто "по долгу своей службы контактирует с населением".

"Это медики, полицейские, сотрудники примэрий и больших магазинов, водители, обслуживающие пассажирский транспорт. И я, в принципе, сторонник этого. Потому что вакцинация у нас идет очень медленно", - сказал Иван Хаста.

Он привел в пример ряд стран, где в последнее время была зарегистрирована вспышка заболеваемости коронавирусом, и подчеркнул: "У нас произойдет то же самое, если не будем вакцинироваться".

По данным на утро 28 июня, на территории Гагаузии было вакцинировано первой дозой 7 тысяч 679 человек. Вторую дозу вакцины от коронавируса получили 5 тысяч 78 человек. В настоящее время в регионе доступны для вакцинации населения только две вакцины – не пользующаяся популярностью AstraZeneca и китайский Sinopharm.

Жители Гагаузии при этом массово начинают приходить на вакцинацию, лишь когда в регион поступает очередная партия вакцины российского производства "Спутник V". Однако за все время пандемии в свободном доступе для населения оказалось лишь чуть более 1 тысячи доз вакцины "Спутник V". Эта партия вакцины была израсходована всего за 2,5 часа, и когда будут новые поставки – неизвестно.

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