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Полиция Кишинев

Новые ограничения: о чем предупредила полиция жителей Кишинева

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
События Кишинева (267)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210701/35332384/Novye-ogranicheniya-o-chem-predupredila-politsiya-zhiteley-Kishineva.html

В полиции объяснили, с чем связаны новые дорожно-транспортные ограничения в одном из столичных секторов.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Предупреждение полиции: 2-3 июля ограничивается курсирование транспорта на участке с круговым движением на пересечении улиц И. Крянгэ – Алба-Юлия и Конституции, а 4 июля на этом же отрезке доступ транспорта будет полностью заблокирован.

Причина этих мер, как уточнили в правоохранительных органах, заключается в том, что на этом участке запланированы ремонтные работы.

Полиция просит участников дорожного движения  управлять автомобилем с максимальным вниманием, объезжать этот участок дорог, чтобы не допустить пробок, а также следовать указаниям патрульных инспекторов и дорожным знакам, установленным в указанной зоне.

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Тема:
События Кишинева (267)

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Теги:
ограничения, Кишинев, полиция

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