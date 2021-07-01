Новые ограничения: о чем предупредила полиция жителей Кишинева

В полиции объяснили, с чем связаны новые дорожно-транспортные ограничения в одном из столичных секторов.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Предупреждение полиции: 2-3 июля ограничивается курсирование транспорта на участке с круговым движением на пересечении улиц И. Крянгэ – Алба-Юлия и Конституции, а 4 июля на этом же отрезке доступ транспорта будет полностью заблокирован.

Причина этих мер, как уточнили в правоохранительных органах, заключается в том, что на этом участке запланированы ремонтные работы.

Полиция просит участников дорожного движения управлять автомобилем с максимальным вниманием, объезжать этот участок дорог, чтобы не допустить пробок, а также следовать указаниям патрульных инспекторов и дорожным знакам, установленным в указанной зоне.

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