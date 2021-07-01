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Рабочие в поле

Граждане Молдовы на сельхозработах в Германии получат равные с местными права

© Sputnik / Vitaly Ankov
Общество
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Sputnik Молдова
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Теперь в Германии молдавским гражданам станет выгоднее и безопаснее работать. Они получат основные трудовые и социальные права.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Граждане Молдовы, задействованные на сельхозработах в Германии, получат равные с местными социальные и трудовые права. Это стало возможным благодаря подписанию в четверг Меморандума о сотрудничестве между Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы и Федеральным агентством занятости Германии.

"Подписание меморандума о сотрудничестве обеспечит основу юридических гарантий для молдавских рабочих, основанных на равных условиях труда с немецкими рабочими, и поможет защитить права во время выполнения сезонных сельскохозяйственных работ в Германии. Мы благодарим немецкую сторону за открытость и сотрудничество, а также Международную организацию по миграции за поддержку в реализации положений меморандума", – заявил госсекретарь министерства Василе Кушка.

Аэропорт. Архивное фото
© Sputnik / Евгений Панасенко
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Как отметили в ведомстве, соглашение установит четкий механизм приема на работу, основанный на принципах этики, и обеспечит законность процесса миграции. 

Документ предоставляет ряд гарантий для будущих работников, включая заключение трудового договора напрямую с работодателем, гарантию законного проживания путем выдачи разрешения на работу, обеспечение равных условий труда, предоставление медицинской страховки. Также благодаря документу во время работы теперь станет возможным воспользоваться отпуском и социальным страхованием.

Заключенный меморандум устанавливает механизм защиты граждан Молдовы в случае нарушения их прав.

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Теги:
трудовая миграция, Молдова, Германия

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