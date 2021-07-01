В Молдове могут приостановить выдачу паспортов: в чем причина

В Молдове в начале осени может стать невозможным получить паспорт, уже сейчас порядка миллиона граждан не имеют этого документа, а бланков в запасе Агентства госуслуг осталось немного.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. В Молдове в сентябре 2021 года может приостановиться выдача паспортов, об этом сообщил на брифинге в четверг директор Агентства государственных услуг (АГУ) Владислав Зара.

По его словам, такая ситуация может сложиться из-за того, что аукцион по закупке бланков документов надлежало организовать в 2019 году, но этого не произошло, а в 2020 году все было отложено из-за пандемии COVID-19.

На данный момент, как объяснил Зара, в агентстве запас бланков невелик и скоро может закончиться, что сделает невозможным выдачу паспортов.

"В настоящее время около одного миллиона человек не имеют паспорта гражданина Молдовы, действительного в Госрегистре населения, все они ранее имели паспорта. В течение 2021 года истечет срок действия еще более 300 тысяч паспортов. В течение июня количество запрашиваемых населением документов, удостоверяющих личность, увеличилось: выдали 63 000 паспортов. До конца лета эта цифра может стать выше. Если бланки закончатся, то АГУ может приостановить деятельность в сентябре 2021 года, ожидая, когда тот или иной аукцион будет завершен", - рассказал Зара.

По данным директора агентства, после этапа подачи тендерных предложений 29 июня 2021 года рабочая группа АГУ по госзакупкам квалифицировала первого претендента по минимальной цене предложения и отправила техническое предложение в Департамент технологии АГУ. Теперь руководство ожидает нескольких проверочных этапов, согласно процедурам.

Однако, как рассказал Зара, на него по каким-то причинам оказывается давление с требованием отменить тендер на закупку новых бланков на сумму более 498 миллионов леев.

По данным чиновника, тендеры на закупку бланков проводятся один раз в 3-5 лет, теперь агентство вынуждено ждать, когда завершится тендер.

Ранее несколько конкурентов на выборах обвинили Агентство государственных услуг в заговоре с целью организации поддельного тендера на закупку бланков для документов, удостоверяющих личность, на сумму около 500 миллионов леев.

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