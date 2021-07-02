Додон: Молдова готова подписать договор о закупке 700 тысяч доз "Спутника V"

Экс-глава государства рассказал, что в ближайшее время может быть подписано соглашение о закупке Молдовой российской вакцины от коронавируса.

КИШИНЕВ, 2 июл– Sputnik. Пятый президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон рассчитывает, что в ближайшее время правительство республики может подписать соглашение о закупке 700 тысяч доз вакцины "Спутник V". Об этом он заявил в пятницу в ходе своего еженедельного видеоблога.

"Скорее всего, в ближайшие дни, думаю, до досрочных выборов до 11 июля правительство Республики Молдова может подписать соглашение о закупке 700 тысяч доз вакцины "Спутник V". Мы хотим, чтобы было подписано соглашение на миллион доз. Но я получил подтверждение из Москвы, что соглашение о 700 тысячах доз будет подписано в ближайшее время", – отметил Додон.

По его словам, препарат доставят партиями в ближайшие недели или месяцы.

"Очень надеюсь, что на следующей неделе очередная партия вакцины "Спутник V" поступит в Кишинев, и желающие смогут привиться "Спутником V" не только в столице, но и в районах Молдовы. Я бы предпочел, чтобы были организованы марафоны, как было в Кишиневе в прошлую субботу. Чтобы их организовали в районных центрах, почему нет. В Комрате, Кагуле, Бельцах, Единцах, Сороках – в пяти-шести точках, куда люди смогут приехать и вакцинироваться "Спутником V". Думаю, это реально", – сказал политик.

Додон рассказал, что если на следующей неделе получится дополнительно доставить "Спутник V" в Кишинев, то он намерен привиться.

"Но, повторю – наравне со всеми, без преимуществ, не через заднюю дверь, не в поликлинике правительства, как вакцинировались некоторые высокопоставленные чиновники, а наравне со всеми. Такова моя позиция", – заключил экс-президент.

В субботу, 26 июня, во Дворце Республики в Кишиневе прошел марафон иммунизации российской вакциной "Спутник V". Задолго до начала марафона образовались огромные очереди - и это несмотря на очень жаркий день.

За один день марафона вакцинации в Кишиневе привиты 4362 человека, из которых 4000 гражданам сделана прививка "Спутник V", а 362 вкололи AstraZeneca и Sinopharm. Такие данные привел примар столицы Ион Чебан.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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