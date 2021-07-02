Экс-глава ЦИК Молдовы - о проблемах перед выборами: пожинаем плоды спешки

Члены Центризбиркома заявили, что для организации досрочных парламентских выборов не хватает порядка 22 миллионов леев помимо тех 70 миллионов, которые уже были выделены правительством из Резервного фонда. Ситуацию прокомментировал экс-глава ЦИК Юрий Чокан.

КИШИНЕВ, 2 июл– Sputnik. Ситуация, в которой оказалась Молдова в контексте организации досрочных парламентских выборов, беспрецедентна и произошла из-за допущенных ранее ошибок. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова экс-глава Центральной избирательной комиссии республики Юрий Чокан.

"Мы попали в такую ситуацию, потому что парламент был распущен до внесения поправок в бюджет. Было бы правильно, если бы Конституционный суд установил обстоятельства роспуска парламента, он был бы распущен не ровно через четыре часа, а в предсказуемый срок. Сегодня же мы пожинаем плоды этой спешки. Нет уверенности, откуда государство найдет эти деньги, на каких условиях оно покроет эти расходы и прочее", – сказал эксперт.

По его словам, сложившаяся ситуация – тревожный сигнал для властей республики, и проблема должна быть решена в первоочередном порядке в ближайшие дни. Он обратил внимание, что ЦИК несет ежедневные расходы на печать бюллетеней, обустройство избирательных участков, выплату заработной платы и многие другие задачи.

"Эти задачи, предусмотренные планом, есть, а финансового покрытия нет. То, что Центризбирком решил выйти на брифинг – тревожный сигнал. Заседание правительства также не привело к решению этой проблемы. Международные наблюдатели также выразили обеспокоенность ситуацией", – добавил Чокан.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Молдовы Дорин Чимил объявил, что для организации и проведения 11 июля досрочных парламентских выборов не хватает еще 22,4 миллиона леев. Он напомнил, что изначально Центризбирком утвердил приблизительную смету для организации и проведения досрочных парламентских выборов на сумму в 125 миллионов и передал ее на рассмотрение правительству. В результате было выделено 70 миллионов леев из Резервного фонда.

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Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года. Для участия в гонке зарегистрированы 23 электоральных конкурента – 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. Исходя из данных Центризбиркома, на 101 депутатское кресло в парламенте Молдовы претендует 1791 человек, из которых 956 мужчин и 835 женщин.

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