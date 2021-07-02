Оказывали ли давление на главу Агентства госсуслуг: ответ администрации Санду

Подтверждено: директора Агентства госсуслуг вызывали в администрацию президента, где его просили не начинать тендер на закупку бланков для документов. Однако это было связано с высокими ценами и коррупцией, которую Санду подозревала в этой сделке.

КИШИНЕВ, 2 июл - Sputnik. Советник по коммуникации президента Сорина Штефырцэ подтвердила, что директора Агентства государственных услуг (АГУ) Владислава Зару вызывали на два протокольных заседания "на основе информации, полученной администрацией президента, о выявленных рисках в отношении безопасности официальных документов".

"Целью встреч было проинформировать его об элементах действий, связанных с серьезными рисками коррупции, в случае тендера на закупку бланков для официальных документов. Ему посоветовали не начинать покупку, пока все риски, нависшие над сделкой, не будут исключены. Скорее всего, его реакция была вызвана тем, что администрация президента уведомила прокуратуру по этому делу. Также во время встречи директора попросили обосновать продолжающееся повышение тарифов на услуги агентства, представленное оправдание неубедительно", - отметила Штефырцэ, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Молдова.

Ранее директор АГУ Владислав Зара выступил на брифинге, где рассказал, что начиная с сентября в Молдове может приостановиться выдача паспортов.

Зара уточнил, что по каким-то причинам на него оказывали давление, чтобы он отменил тендер на закупку новых бланков для документов на сумму 498 миллионов леев. Это давление, по словам чиновника, исходило из администрации Санду.

"На протяжении июня советница главы государства Анна Ревенко дважды приглашала меня в администрацию президента. Помимо обсуждения процедуры и других вопросов, связанных с аукционом, мне открытым текстом было предложено отменить этот тендер, который уже начался", - заявил тогда Зара.

По его данным, такие же предложения исходили от советника президента господина Негруца, однако никто не давал письменных указаний по данному вопросу.

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