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Виктор Киронда

Вице-мэра Кишинева Виктора Киронду отправили в отставку

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
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Примар Кишинева неоднократно критиковал своего заместителя. Теперь его отставку инициировали во время заседания муниципального совета, после чего прошло голосование.

КИШИНЕВ, 2 июл - Sputnik. На заседании муниципального совета проголосовали за отставку вице-примара Виктора Киронды. За это отдали голоса 28 муниципальных советников. 

Перед присутствующими выступил примар Кишинева Ион Чебан, он раскритиковал работу своего заместителя. 

"Могу конкретно назвать каждую задолженность вице-примара Виктора Киронды. Все это мы регулярно обсуждали на заседаниях: это поиск и создание мест для парковок по всему Кишиневу, проблема уличной торговли, электронная оплата в общественном транспорте и многое другое", - заявил на заседании Чебан. 

По словам градоначальника, многие из этих проблем помогали решать другие специалисты, но не Киронда. Также Чебан упомянул тот факт, что его заместитель несколько дней отсутствовал на работе. 

Мэр Кишинева Ион Чебан
© Sputnik / Mihai Caraus
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Чебан заверил мунсоветников, что это отставка инициирована только в связи с невыполнением своих обязанностей со стороны вице-примара.

"Думаю, что это банальная политическая расправа. Причем не в отношении меня и не со стороны примара или мунсоветников, а тех, кто контролирует строительный сектор в Кишиневе. Это не просто группа людей, а целая система, она очень большая и включает в себя представителей множества партий", - заявил в свою защиту Киронда.

По мнению Киронды, все дело в авторизации сноса гостиницы "Националь". Киронда уверен, что его смещают именно по причине отказа подписывать разрешающие документы на снос здания. 

Также Киронда отметил, что был рад попробовать себя на одной из должностей в городской администрации, но он не держался за свое место: "понял, что не вписываюсь в эту команду, у меня было другое видение работы в примэрии". 

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Теги:
Ион Чебан, Виктор Киронда, примэрия Кишинева

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