"Молдовагаз" обещает газифицировать усадьбу в селе Долна, где жил Пушкин

Предварительный общий бюджет программы по расширению газораспределительных сетей по всей группе АО "Молдовагаз" составит в текущем году 79,5 миллиона леев.

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Усадьба семьи Ралли, расположенная в селе Долна Страшенского района и являющаяся филиалом кишиневского дома-музея имени А. С. Пушкина, будет газифицирована за счет АО "Молдовагаз". Как сообщает служба по связям с общественностью предприятия, необходимые корректировки предстоит внести в инвестиционную программу на текущий год.

© Photo : SA “Moldovagaz” Усадьба Ралли в селе Долна

"Суммарно планируется провести 300 метров газопровода среднего давления, порядка 1 километра низкого давления, а также установить один газорегуляторный пункт шкафного типа", — сообщают в компании.

Это позволит дополнительно подсоединить к газораспределительной сети не менее 20 домохозяйств, расположенных в районе усадьбы.

© Photo : SA “Moldovagaz” Усадьба Ралли в селе Долна

Предварительный общий бюджет программы по расширению газораспределительных сетей по всей группе АО "Молдовагаз" составит в текущем году 79,5 миллиона леев. Из указанной суммы 30 миллионов будет направлено на строительство 28,3 километра межпоселковых газопроводов, что за последние годы осуществляется впервые за счет собственных средств газораспределительных предприятий "Молдовагаз".

В целом планируется проложить 145 километров газопровода, работы ведутся в 63 населенных пунктах. Прогнозируемое количество новых потребителей составит, на первом этапе, около 2500 - с возможностью их удвоения в последующие периоды.

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